Errejón a Pedro Sánchez: No hay que llevar a Vox al TC, sino a la oposición

El candidato de Más País a la presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha replicado a Pedro Sánchez que lo que hay que hacer con Vox por promover en la Asamblea de Madrid la ilegalización de partidos no es llevarlo ante el Tribunal Constitucional, sino llevarlo "a la oposición".

En un acto de cierre de campaña junto a Compromís celebrado en Valencia, Errejón ha alertado a quienes se estén pensando si acudir o no a votar el domingo que miren lo que sucedió en la Asamblea de Madrid, donde "la formación de ultraderecha Vox propuso prohibir a las formaciones que no piensan como ellos o que no les gustan cómo piensan".

Ha reprochado al Partido Popular y Ciudadanos que "no solo callaran" ante esa propuesta, sino que votaron con ellos, y ha criticado la "complicidad vergonzosa y vergonzante" de estas dos formaciones por apoyar "la prohibición de la gente que no está de acuerdo con ellos".

Errejón ha señalado que han puesto "en el disparadero" a Compromís, ante lo que ha pedido "que apunten a Más País también", y ha avisado de que lo que hizo "la extrema derecha cobarde" con la "complicidad vergonzante" de PP y Cs en la Asamblea de Madrid está "marcando el camino" y es el "anticipo" de lo quieren hacer en España.

Ha insistido en que si el electorado demócrata no acude a votar el domingo, lo que nos espera es que España "retroceda 40 o 50 años", como se ha visto en el Parlamento madrileño, y ha destacado que "no se le pueden seguir regalando terceras oportunidades a los enemigos de la democracia", sino que hay que acordar un Gobierno progresista.