Errejón pregunta a Sánchez e Iglesias si merece la pena volver a elecciones por un Ministerio más y que crezca Vox

Errejón ha comenzado recordando a los jóvenes que otras generaciones, la de sus padres, consiguieron derechos, pero para ello se movilizaron y salieron a la calle, por lo que ha instado a los jóvenes a "salir el domingo" para votar y garantizar los derechos que ellos --sus padres-- generaron "y no dar pasos atrás".

A partir de ahí, se ha centrado en el resto de partidos, con especial relevancia en PSOE, Unidas Podemos y Vox. Así, ha señalado que los españoles el pasado lunes, día del debate, "se dieron cuenta que tienen un problema, porque juntaron a los cinco que han bloqueado España --sin formar gobierno-- y la gente se fue convencida de que lo volverán a hacer".

Así, ha asegurado que "Sánchez e Iglesias nos llevan a terceras elecciones", que a su juicio, a quien "beneficia" es a Vox. Errejón ha preguntado si "ha merecido la pena repetir elecciones por un ministerio de más o cinco escaños más y regalarle una segunda oportunidad a la extrema derecha".

Para el líder de Más País "lo preocupante es que están dispuestos a volver a hacerlo" y ha dicho de Pedro Sánchez que "alguien que pone de lema Ahora sí, pero sin decir con quien, no es muy de fiar". "A Sánchez y a Iglesias no se les puede dejar solos", ha aseverado.

Errejón ha insistido en varias ocasiones durante su intervención que "una repetición electoral solo le da alas a la extrema derecha" y ha vuelto a repetir su propuesta de que los diputados no cobren hasta que no se formen las Cortes y haya gobierno.

El líder de Más País ha llamado a la movilización a aquellos que están cansados, asegurando que "hay que votar porque la política no desaparece porque no la mires. Van a seguir haciendo política y no sirve hacer manifestaciones antifascistas el 11 de noviembre, hay que movilizarse el 10N".

Así, tras explicar medidas de su programa, basado en una España verde y con una economía digital y más industria, ha asegurado que "todo es papel mojado si no hay gobierno" y ha afirmado que "no conformar gobierno es un crimen contra los trabajadores". Por ello, ha apelado a "votar diferente, porque si se vota lo mismo, ocurrirá lo mismo". "El dilema este domingo es si Más País o terceras elecciones", ha concluido.