Errejón pide a Sánchez que forme Gobierno y "no meta la nariz" en la Justicia

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Iñigo Errejón, ha pedido este miércoles al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que "forme un Gobierno progresista y deje de meter la nariz en cómo tienen que trabajar la Justicia y los fiscales".

Errejón, que ha intervenido en un acto público de Más País en Málaga, ha afirmado que es "muy peligroso" que Sánchez "le diga a la Justicia cómo tiene que hacer su trabajo" y que "incluya entre sus medidas electorales lo que tiene que hacer la Justicia".

El dirigente de Más País también se ha mostrado "preocupado" por las palabras de Sánchez en el debate electoral en las que pidió "un compromiso del resto de fuerzas políticas para dejar gobernar a la lista más votada".

Ha recordado que eso es "lo mismo que decía Rajoy", y a éste ya le explicaron "que España tiene un sistema parlamentario en el que no basta ganar con un voto más, sino que hay que tener capacidad de llegar a acuerdos".

En aquel momento el PSOE estaba "de acuerdo", ha resaltado Errejón, y ahora "si Sánchez quiere ser presidente debe tener capacidad de llegar a acuerdos, no que le regalen los votos gratis".

También ha advertido de que el 10N "solo hay dos alternativas", que son "el voto a Más País o unas terceras elecciones", y una repetición electoral "desarma a los demócratas y regala segundas oportunidades a los señores de Vox".

"A lo mejor Sánchez busca la abstención de Casado, pero eso sería pan para hoy y elecciones para dentro de cuatro meses, porque el Gobierno no podría aprobar los Presupuestos, no podría desarrollar sus políticas y sería un Gobierno cogido por el cuello por las derechas", ha añadido Errejón.

Ha propuesto a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que, si los votos progresistas suman mayoría y en enero no hay Gobierno, "los tres" (Sánchez, Iglesias y Errejón) den "un paso atrás" y dejen "que vengan otros".

Asimismo, ha apostado por que "el salario de todos los diputados que demuestren que no lo necesitan para vivir se congele hasta que haya Gobierno", porque los políticos no pueden ser "los únicos españoles que no rinden cuentas cuando no cumplen con su obligación".

Por otra parte, ha aludido a la "noticia que en otro país sería sorprendente, pero aquí no", de que la Junta Electoral Central haya dicho que "no pasa nada con las artimañas" del PP, en alusión a la denuncia por la supuesta publicación de noticias falsas "para llamar a la gente progresista a la abstención".