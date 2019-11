Errejón exige a Sánchez que "deje de titubear" y se decida por "un Gobierno al servicio de la clase media"

Ha dicho que Sánchez tiene dos opciones: "o bien llamar a la puerta de Casado a pedirle la abstención o está decidido a conformar un Gobierno progresista", añadiendo que Más País es "la única papeleta que garantiza un Gobierno progresista al servicio de las familias trabajadoras". "Basta de renuncias, señor Sánchez", ha exigido Errejón, echando en cara al presidente en funciones que "ha renunciado al federalismo y a la reforma fiscal para que paguen los más ricos".

Errejón ha intervenido en el acto central de la candidatura de Más País-CHA-Equo en Zaragoza, ante centenares de personas en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, donde se ha dirigido a Unidas Podemos para decir que "un ministerio más no merece una oportunidad para Abascal".

Ha dicho que "si hay mayoría para ponernos de acuerdo" entre Sánchez, Iglesias y él mismo, y en enero de 2020 no lo hay "a lo mejor" tendrían que dar los tres "un paso atrás y asumir la responsabilidad", asegurando que "nosotros no formamos parte del bloqueo, ese sainete y bochorno; dimos un paso adelante para formar parte de la solución".

Esta candidatura "no ha sido una empresa individual, sino un atrevimiento colectivo" porque "la democracia está bloqueada, parada y secuestrada por los intereses políticos", siendo necesario "devolverla a su legítimo propietario", ha manifestado Errejón, quien ha asegurado que los candidatos de Más País no se resignan y quieren que la política vuelva a estar "al servicio de los intereses de la gente común".

UN PAÍS O UNA JUNGLA

El 10N "nos estamos jugando si somos un país o no, no el color de los Gobiernos, ni quién es el señor que se sienta en La Moncloa" porque "si fuera eso no haría falta tanto esfuerzo", ha expresado, aseverando que "nos estamos jugando si vamos a ser un país o una jungla".

El liberalismo pretende "romper los lazos sociales, sustituir la comunidad, las normas, las instituciones por el sálvese quien pueda, por el miedo, la desconfianza", ha opinado el candidato, para quien "la tarea fundamental es sustituir el desorden, la chapuza, por que vuelva a haber normas, una comunidad en la que nadie se crea que está por encima de la gente trabajadora, de las familias".

También ha considerado que repetir las elecciones ha sido una "irresponsabilidad" y que PP y Vox necesitan "de la tristeza, la resignación y la desmovilización", que la ciudadanía piense que el mensaje político "no sirve para nada".

Así, ha emplazado a "abrir un ciclo" para "demostrar que las cosas se pueden transformar dando un paso para decir al vecino que era una buena idea confiar en la fuerza de nuestro pueblo", avisando de que "los grandes caminos comienzan dando pasos, no con maximalismos, sino con arrojo".

Íñigo Errejón ha alertado contra quienes "se apuntan a utilizar el nombre de España como si fuera un insulto contra los pueblos de nuestro país, contra los progresistas, las feministas: no tienen ni idea de patriotismo" porque "ser un país no es insultar o dividir, no es buscar el enfrentamiento para ver si rascas un escaño o dos", sino "garantizar un futuro digno, que si te pones enfermo vas a tener una sanidad universal, pública y gratuita, que no importa el patrimonio de tus padres si tienes algo que aportar". Ha defendido la escuela pública.

El candidato a la Presidencia ha advertido de que "la destrucción de las condiciones de trabajo de mi generación hace muy difícil pagar las pensiones", de manera que "recuperar las pensiones es recuperar el derecho a trabajar dignamente".

Además, "ser un país es garantizar que no solo vivimos para poner cerveza barata a los turistas, sino que apostamos por los sectores de mayor valor añadido", ha planteado, y tampoco es "dividirnos por nuestros apellidos, el color o dónde nacieron nuestros padres", proclamando que "Español es todo el que vive, trabaja aquí y quiere contribuir al desarrollo de nuestro país", de manera que "quien hace daño a España es quienes se lo han llevado calentito", poniendo el ejemplo de "Abascal en los chiringuitos de Esperanza Aguirre".

"Quien primero tiene que emprender es el Estado", ha opinado Errejón, reivindicando un Estado "emprendedor, que dé crédito, que apueste por la industrialización verde, que garantice los salarios, que apueste por la revolución verde de la economía", ha indicado.

DEBATE

Ha aludido al debate televisivo de los principales candidatos a la Presidencia con representación, actualmente, en el Congreso, y ha ironizado al decir que "habrá quien compita por ser quien da el mayor zasca al adversario", pero ha advertido de que "no sirve de nada ganar debates si se pierden los Gobiernos", agregando que "los zascas no derogan la reforma laboral".

Durante el mitin, todos los candidatos han hecho referencia al apuñalamiento que ha sufrido una mujer en Zaragoza esta mañana a manos de su pareja, que se ha suicidado. Errejón ha dicho que "toda España se está llenando de mujeres valientes que dicen que una violación es una violación" y que las mujeres son "lo mejor de nuestro país, del futuro democrático de España". "Ya es hora de que la política en España esté a la altura de la lección de democracia y futuro que está dando el feminismo", ha aseverado.

Errejón ha continuado afirmando que "la bandera de Aragón siempre ha sido ejemplo de la dignidad del pueblo trabajador", añadiendo que "es un orgullo" coaligarse con CHA en estas elecciones generales. Para Errejón, "es imprescindible que haya una voz aragonesista en Madrid" porque cuando no la ha habido "las inversiones del Estado caen, las prestaciones caen", tras lo que ha tildado a Asensio de "pedazo de compañero".