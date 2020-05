Errejón apoya la alarma pero insta a reconstruir el bloque de la investidura

El líder de Más País, Iñigo Errejón, ha confirmado que va a dar su apoyo a una nueva prórroga del estado de alarma pero ha advertido de que con cada nueva ampliación el bloque de los socios de investidura del Gobierno, al que pertenece, se va "desvaneciendo" y ha instado a su reconstrucción.

En su intervención en el debate de una nueva prórroga del estado de alarma, ha advertido al Gobierno de que con sus nuevos socios, en referencia a su acuerdo de ayer con Ciudadanos, no va a ir "muy lejos" y le ha recomendado que hay que "cuidar a los aliados" y hacer caso a sus propuestas.

Por eso, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "tomar nota" de que Más País es este miércoles el único partido socio de la investidura que va a apoyar este prórroga.

"Este estado de alarma va a salir por nosotros, no vamos a cobrarnos nada a cambio, pero que no se olvide", ha dicho, tras advertir de que su apoyo no es un "cheque en blanco".

Errejón ha criticado la falta de medidas progresistas reclamadas por su partido, como ayudas a los más desfavorecidos, y ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grandez-Marlaska, que aclare si el derecho de manifestación solo está vigente "para quien se llama Queipo de Llano y vive en el barrio de Salamanca".

De hecho, ha terminado avisando de que el Gobierno progresista, que fue investido con apoyos muy diversos, es "como una bicicleta" y su estabilidad depende de que avance, no de que algunos "tomen cacerolas" sino de que la gente que está aguantando y pasándolo peor sepa que hay "medidas decididas ahora" para transformar el país.

Y ha considerado que hay que volver a citar a Machado en el Congreso porque, una vez más: "En España, lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo en los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden, el pueblo no la nombra siquiera pero la compra con su sangre".