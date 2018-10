Errejón no ve aplicable el delito de rebelión a los dirigentes independendistas del 'procés'

"Parece obvio que no hubo violencia", ha subrayado el dirigente 'morado', cuando se discute que tipo delictivo se le va a imputar a los dirigentes independentistas catalanes.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el dirigente 'morado' ha reiterado que, en su opinión, "es una barbaridad" que los dirigentes independendistas se encuentren en prisión preventiva a la espera del juicio.

No obstante, Errejón no ha entrado a valorar una posible actualización del delito de rebelión después de que este debate resurgiera en el Pleno del Congreso cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidió con la reflexión hecha por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que advirtió de que en Cataluña no puede hablarse de intento de golpe de Estado porque no se usó la fuerza y consideró una "frivolidad" acusar a los dirigentes independentistas de rebelión.

Sánchez recordó entonces que el exministro de Defensa y exdiputado del PP Federico Trillo defendió en 1994 que el delito de rebelión sólo lo podían cometer militares o civiles armados que siguieran órdenes de militares. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no aclaró si el Gobierno piensa presentar alguna propuesta en este sentido, aunque defendió que en su momento España tendrá que actualizar la tipificación del delito de rebelión en su Código Penal.

Para Errejón, los partidos de la oposición "están utilizando" la situación en Cataluña con fines electorales. "Parece que las fuerzas del poro conservador, que se están extremando, tienen mucho interés en que se discuta sobre Cataluña más que las pensiones u otros aspectos aque afectan a la vida de los españoles", ha sentenciado.

SOBRE LOS MÉTODOS DEL CIS: "DOCTORES TIENE LA IGLESIA"

Respecto a la polémica suscitada con los métodos que utiliza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para obtener sus datos, Errejón ha reivindicado esta controversia viene desde hace tiempo. "Doctores tiene la iglesia", ha ironizado.

En cuanto a los resultados, que otorgan un 17,3% de estimación de voto a Podemos y sus confluencias, Errejón ha asegurado que está a la espera de lo que vota la gente en las próximas elecciones que se celebrarán el 2 de diciembre en Andalucía.

No obstante, con los datos que otorgan un 31,6% al PSOE, cree que se evidencia "la fortaleza" del bloque progresista para unas futuras elecciones, y ha instado a los 'socialistas' a entenderse para formar confluencias.