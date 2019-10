Errejón no apoyaría un pacto PSOE-Cs y no entendería otro bloqueo progresista

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, asegura que no apoyaría un pacto entre el PSOE y Cs tras el 10N si se diesen las circunstancias del acuerdo que alcanzaron ambas fuerzas en 2016, y vería "inexplicable" que los partidos progresistas tampoco pactaran tras unas segundas elecciones.

En una entrevista con EFE, Íñigo Errejón asegura que, ni Más País quiere un pacto entre el PSOE y Cs, "ni va a ser posible" alcanzarlo porque "todas las encuestas dicen que Ciudadanos va a ser irrelevante".

Errejón se ha reafirmado en que favorecerá de antemano un gobierno progresista sin poner condiciones programáticas a cambio, pero ha pedido al PSOE y a Unidas Podemos que "se mojen" y especifiquen su apuesta antes del 10N.

"El PSOE tiene que aclarar si quiere acordar un gobierno progresista", pide Errejón, que cree que también IU y Podemos deberían aclarar si "quieren darle una tercera oportunidad a la derecha con Vox envalentonado", en referencia a la posibilidad de ir a unas terceras elecciones.

Preguntado sobre qué haría si el PSOE le ofreciese ser ministro en una hipotética negociación de gobierno, ha respondido que para él esa no es "una condición fundamental".

"No descartamos ninguna fórmula", ha dicho Errejón. "Pero primero lo importante: la transición ecológica, reconstruir el estado del bienestar y proteger a las familias más vulnerables", ha abundado Errejón, que cree que no es necesario estar dentro del Ejecutivo para impulsar medidas progresistas como pide Podemos.

"No es verdad que a un gobierno se le controla necesariamente más desde un Consejo de Ministros, que está supeditado al presidente, que desde el Parlamento", sostiene Errejón, que no comprende la falta de entendimiento entre el PSOE y Podemos que resume con esta expresión: "O me apoyas en todo u obligo a todo el país a votar".

Errejón ha admitido que antes de presentar su candidatura en Barcelona habló "en un par de ocasiones" con la alcaldesa Ada Colau, que le trasladó sus discrepancias por la decisión de presentar lista en su circunscripción.

Pero él ha justificado que también los ciudadanos de Barcelona tenían derecho a que sus votos "no se tradujesen en bloqueo".

Ante la pregunta de cuál es la principal diferencia programática entre Más País y Podemos con respecto a Cataluña, Errejón ha respondido que "los programas son papel mojado sin Gobierno" y que una situación como la de la publicación de la sentencia del "procés" "nunca debería haber cogido a España y a Cataluña con un gobierno interino y en un periodo electoral".

"Sabiendo lo que iba a pasar, es muy irresponsable haber llevado a nuestro país a elecciones", ha dicho en referencia a Podemos.

En cuanto al modelo territorial, Errejón ha abogado por un país "federalizante" que "trate de manera diferente a quienes quieren tener una relación diferente" porque no todas las autonomías tienen las mismas aspiraciones.

"Hace falta un nuevo encaje entre Cataluña y el conjunto de España que tiene que ser acorde con la ley", ha defendido.

Y sobre si defenderá una consulta o un referéndum en Cataluña, Errejón dice que los catalanes tienen que votar un "acuerdo amplio y estable" que incluya a la gran mayoría de la población, no al 50 por ciento.

Por otro lado, al ser preguntado sobre cómo quiere que sea Más País para evitar que suceda con los díscolos lo mismo que vivió él en Podemos, Errejón ha respondido: "Me gustaría que pudiéramos desarrollar fórmulas de organización más innovadoras que las que hemos visto hasta ahora" en el resto de partidos.

Y ha admitido que no ha pensado con detenimiento en cómo sería la organización, un procedimiento que hará "poco a poco, desde abajo y con tiempo".

Sobre quién representa ahora el feminismo en Más País tras la marcha de la diputada Clara Serra, Errejón ha defendido que "detrás de las caras más conocidas hay mucha gente haciendo mucho trabajo".

También ha admitido que preferiría que su diputada en la Asamblea no se hubiera ido del partido, aunque, ha dicho, ha dejado un gran trabajo que será útil a Más País.