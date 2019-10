Errejón ve una "burla" el lema de campaña de Pedro Sánchez y se pregunta "por qué antes no"

"¿Quién nos asegura que ahora ustedes no van a hacer lo mismo?", ha insistido ante los periodistas durante un paseo por Santa Cruz de Tenerife en el que ha instado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, a "aclarar" si está a favor de un Gobierno progresista o de "buscar y coquetear" un pacto con Pablo Casado (PP).

Errejón ha dicho que Sánchez debe despejar esa incógnita para que "los españoles puedan fiarse" de que va a impulsar un Gobierno progresista, pues debe explicar tanto "el ahora como el con quien".

En esa línea, ha apuntado que Más País es la "única formación" que está diciendo que sus diputados "van a servir" para desbloquear y "construir" un gobierno progresista con el fin de que las instituciones "vuelvan a proteger a las familias" antes de que llegue la desaceleración o la próxima crisis económica.

Errejón ha comentado también que "algunos no tienen ganas de votar a los mismos partidos que protagonizaron el bloqueo o que amenazan con volver a hacerlo", subrayando que "esa es la pregunta de esta campaña", si los que han llevado a España al bloqueo van a mantener el bloqueo.

Además, reconoce que "hay hartazgo, cansancio y gente decepcionada" entre el electorado de izquierdas porque el Gobierno progresista estuvo "en la palma de la mano", por lo que pide "votar en serio" y ahuyentar "el riesgo" de abstención entre la izquierda.

Ha lamentado la falta de "sensatez y pragmatismo" entre las fuerzas de izquierda frente a las de la derecha, que "siempre que suman son capaces de pactar", y sostiene que los autónomos, los pensionistas, los trabajadores o los jóvenes que "trabajan en precario" no pueden seguir esperando por elecciones.

"No entendí que Podemos no cogiera la oferta de Pedro Sánchez en julio porque quisiera un ministerio más y tampoco entendí que caducara en septiembre, hay que pedir un poco de madurez y responsabilidad", ha destacado.

AUGURA "TIEMPOS DIFÍCILES" PARA LA ECONOMÍA

Errejón ha pronosticado que vienen "tiempos difíciles" para la economía por lo que hay que "cuidar" la forma de generar riqueza, "reconstruir" el Estado del Bienestar y lograr la recuperación salarial de los trabajadores.

Así, ha indicado que se debe apostar "por un país que deje ser de ladrillo y cerveza barata para los turistas" en favor de la energía verde, la economía digital y con un plan de "reindustrialización inteligente".

Cara al futuro, no ha obviado que estaría "cómodo" dentro de un gobierno progresista, pero aclara que "lo fundamental" no es el papel que ocupe cada uno o los ministerios de cada partido. "Se tiene que acabar eso en España de que solo hay Gobierno si el sitio que ocupo me gusta más o menos, es una irresponsabilidad", ha señalado.