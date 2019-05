Errejón dice "con cierto relajo" que el futuro de Podemos no le compete

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Errejón ha señalado que su situación en Podemos "no la tiene clara" y que entiende que se le echó porque fue expulsado de los grupos de comunicación de la formación morada, si bien le hubiera gustado que alguien le hubiera dicho "más oficialmente" que estaba fuera del partido.

"Yo intenté lanzar una alternativa (en referencia a Más Madrid) en la que habría cabido Podemos y le podía haber ido bastante mejor a Podemos", ha subrayado en relación a la confluencia fallida con la formación morada que decidió rechazar, algo que le merece un "inmenso respeto" y que les llevará a hacer su balance.

En este sentido, ha apuntado que Más Madrid es un proyecto "ilusionante" que quizás logre con el tiempo el cambio progresista en Madrid y ha dicho que no piensa extenderlo a ámbito nacional, porque la candidatura ha recibido un "caudal de voto muy importante" y tiene que "estructurarse y organizarse". "Ahora hay que construir Más Madrid".

Preguntado sobre si Podemos tiene que ir a un 'Vistalegre III', Errejón ha dicho que "con cierto relajo" puede decir que es una cuestión que ya no le compete y que se puede pensar en política "fuera de las lógicas muy cerradas y endogámicas" de partido, que a veces "matan un poco la capacidad de la renovación, las ideas y la creatividad".

"A veces las lógicas de partido son así y no permiten que se hagan ciertos análisis que permitan enmendar las trayectorias que no son buenas", ha remachado el candidato de Más Madrid a nivel regional.

También ha dicho que la formación morada tomó la decisión ideológica de "ocupar el espacio de IU" y que esa determinación tienen un "correlato también de ocupar el espacio electoral de IU".

Cuestionado por unas declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que aludió a que los que defienden la nueva izquierda acaban en el PSOE, Errejón cree que "es humanamente comprensible que cuando uno tiene malos resultados se aplique a buscar culpables, pero es un mecanismo que no ayuda a encontrar soluciones". "Es su opinión, no quiero perder mucho tiempo allí", ha apostillado.

Respecto a las negociaciones entre Podemos y PSOE para conformar un acuerdo de Gobierno a nivel estatal, Errejón ha asegurado que debe haber un "gobierno progresista estable" pero no entra en si debe ser de coalición, "con más o menos integración".

Lo que tiene claro es que debe haber acuerdo entre ambas formaciones porque "nadie entendería" que eso no pasara, pues hay "votos y voluntad ciudadana" para constituir un Gobierno progresista, que es lo positivo mientras lo negativo sería una repetición de elecciones. "La soberbia no es buena consejera, se tienen que entender (...) No sé si con puestos o sin puestos", ha remachado.