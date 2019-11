Errejón se compromete a no repetir si no logra un gobierno progresista

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, se ha comprometido este sábado a dar un paso atrás y no volverse a presentar de cabeza de lista a las elecciones si después del 10N no se logra un gobierno progresista, y ha pedido a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias que "cojan el guante".

El líder de Más País ha adquirido este compromiso en su mitin central de campaña, celebrado en el Teatro Olympia de Valencia junto al diputado Joan Baldoví y candidato de la coalición Més Compromís por Valencia, con más de 900 asistentes, según la organización.

"Desde aquí va una propuesta: Si de estas elecciones no sale un gobierno progresista al servicio de la gente, ¿no creéis que todos los que no hemos sido capaces (de lograrlo) debemos de dar un paso atrás y no volver a presentarnos? Si no estamos a la altura yo creo que todos deberíamos dar un paso atrás y dejar paso a gente que sepa. Ahí está mi compromiso, espero que cojan el guante", ha retado Errejón al resto de candidatos del bloque progresista.

El exnúmero dos de Podemos concurre por primera vez a las elecciones generales con la voluntad de desbloquear la situación política después de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no lograsen un acuerdo de investidura.

Errejón ha considerado que esa situación no se puede repetir, pero ha augurado que, tal y como ha empezado la campaña, tras el 10N estaremos "en el mismo lugar" de bloqueo que ahora.

El exnúmero dos de Podemos ha ensalzado hoy a Pablo Iglesias por haber sido "honesto" al anunciar que no apoyará al socialista Pedro Sánchez si éste no le cede los ministerios que le pida, y ha instado al presidente en funciones a aclarar si pedirá al PP la abstención.

Más País ha celebrado este sábado en Valencia su acto central de campaña junto a Compromís, su principal aliado.

Joan Baldoví, el candidato por esta provincia, ha pedido la confianza de todos los valencianos que votaron al PSOE y a Podemos en las pasadas elecciones porque, ha dicho, "se ha demostrado que fue un voto inútil".

Y ha comparado además a Sánchez y a Iglesias con "dos ciervos enganchados que han antepuesto las siglas de su partido al bien común".

"Estos señores no entienden que la política no está para ganar relatos sino para transformar realidades", ha subrayado en la misma línea en el mitin Mónica Oltra, la vicepresidenta valenciana, que ha mostrado sus dudas de que Sánchez quiera de verdad ser presidente.

"Porque, ¿quién en su sano juicio, pudiendo ser presidente, le da una segunda oportunidad al trifachito?", ha se ha preguntado Mónica Oltra, convencida de que si el PP, Ciudadanos y Vox ganan en esta segunda oportunidad "en un mes tienen gobierno".

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha reivindicando que su gobierno está cambiando la ciudad "de una manera que deben aprender los de Madrid". "¿Qué les pasa en Madrid que no saben hacerlo? Yo os lo digo: faltamos nosotros", ha asegurado el regidor.

Inés Sabanés, la número tres de la lista por Madrid y representante de Equo, ha reivindicado la transición ecológica, el cuidado por el medio ambiente, el feminismo y los derechos humanos como las grandes transformaciones del siglo XXI, y ha subrayado la importancia de mantener la alianzas con los verdes europeos.