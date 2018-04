Errejón condiciona su candidatura en Madrid a que las primarias para elegir cabeza de cartel y lista sean a la vez

En declaraciones a los medios en el Congreso, preguntado sobre la intención de la Ejecutiva regional de Podemos de celebrar primarias en dos tiempos --para elegir primero al candidato y ya más adelante el resto de la lista--, Errejón ha asegurado que "no contempla" esa modalidad porque "nunca" se ha hecho así en su partido. Así, ha confiado en poder llegar a un acuerdo para celebrar primarias en un tiempo.

"NO CONTEMPLO OTRA COSA"

"Nunca lo hemos separado. Yo he recibido un encargo, una responsabilidad, que es construir un proyecto, que es un proyecto entero. Asumo la responsabilidad y me pongo a trabajar. Estoy convencido de que va a haber acuerdo. No contemplo otra cosa", ha explicado el diputado madrileño

El Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid se reunió este miércoles de urgencia para abordar la crisis del Gobierno madrileño de Cristina Cifuentes y estudiar un posible adelanto de las primarias. A este respecto, los dirigentes aprobaron celebrar primarias "lo antes posible", previsiblemente en mayo.

El secretario general autonómico, Ramón Espinar, afirmó en declaraciones a los medios tras en encuentro que se había acordado celebrar esas primarias "a dos tiempos". Sin embargo, fuentes del entorno de Errejón han explicado a Europa Press que no se votó el diseño concreto de las primarias y que la cuestión de los tiempos se dejó en el aire.

De hecho, el diputado madrileño ha dado a entender este jueves que no está en sus planes seguir adelante con su candidatura si no puede concurrir a esas primarias con un proyecto "entero", es decir, con el equipo que construya, aunque luego las votaciones puedan modificarlo, en función de los resultados finales.

