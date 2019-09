Errejón pide que se conforme Gobierno con independencia de la fórmula

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado este martes que "no hay excusas" para que no se conforme un Gobierno progresista en España, y ha asegurado que, a su juicio, no es "lo principal" discutir sobre la fórmula de dicho Gobierno, ya sea de coalición o programático.

"A mí la fórmula para un Gobierno progresista no me parece lo principal, lo principal es que se conforme un gobierno progresista que empiece a trabajar para los españoles", ha afirmado el exdirigente de Podemos y líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid.

Errejón ha recordado que en el ámbito regional su partido intentó "hasta el final" que el PP no presidiese la Comunidad de Madrid, incluso "invitando a socios del PP -en referencia a Ciudadanos- que sabíamos que tenían la tendencia natural a volver a poner al PP" en el Gobierno.

Ha aseverado no se pudo hacer porque "los números no daban" en la región, aunque ha resaltado que a nivel nacional sí cuadran las cifras para un Gobierno progresista.

"Simplemente solicito que se anteponga la responsabilidad y las necesidades de los españoles", ha apuntado Errejón, y ha añadido que "ninguna declaración" que haga él o algún miembro de Más Madrid "va a poner dificultades para que haya un Gobierno" nacional.

Así lo ha resaltado en los pasillos del Parlamento madrileño, donde ha presentado, junto a los portavoz de PSOE y Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid en Pie, una solicitud para crear una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades o tratos de favor que se hayan dado dentro de la empresa semipública Avalmadrid.

Por su parte, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido este martes a Unidas Podemos "altas responsabilidades" en instituciones del Estado que no están supeditadas al Consejo de Ministros y ha anunciado que este jueves día 5 se reunirán los equipos negociadores de ambos partidos.