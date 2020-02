Errejón cuestiona la reforma para penalizar la apología del franquismo porque puede tener un efecto "bumerán"

Así lo ha puesto de manifiesto, en los pasillos del Congreso, tras conocer que Vox ha exigido en la Mesa de la Cámara Baja que anule la participación del líder de Def con Dos, César Strawberry, en una jornada organizada por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI) y cuya autorización gestionó Más País.

Errejón ha querido dejar claro que, cuando pidió permiso al órgano de gobierno del Congreso para la celebración de este jornada, desconocía la presencia de Strawberry, condenado por enaltecimiento del terrorismo, pero en todo caso ha subrayado de que no tiene "ningún problema" en que "cualquiera" pueda expresar su caso en sede parlamentaria.

LA "HISTERIA" DE PROHIBIR

El secretario general de Más País ha puesto de relieve que España se merece "un debate más serio y sosegado" sobre la libertad de expresión y ha denunciado la "histeria" por la que se quiere prohibir el derecho a la libertad de expresión "del que piensa diferente", lo que, a su juicio, se puede convertir en "un arma de doble filo" porque puede "extender los delitos de opinión".

"Los restos del franquismo se combaten mejor con memoria, justicia, reparación y acción positiva, no con restricciones", ha dicho, poniendo en solfa la idea del Ejecutivo de reformar el Código Penal para tipificar como delito la apología del franquismo. "A m muchas de las barbaridades de los señoritos de Vox no me gustan y no por eso pretendería prohibirlos o ilegalizarlos", ha remachado.