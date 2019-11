Errejón sobre el debate: "Abascal por una autopista y la izquierda a por uvas"

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Errejón ha calificado el debate como "la foto de la soberbia y del mantenimiento del bloqueo", y ha añadido que hoy para mucha gente es evidente que "si se vota lo mismo", el país irá a terceras elecciones y se "seguirá regalando terceras oportunidades" a Vox.

No obstante, el candidato, que participa esta tarde en un mitin en Bilbao junto a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha señalado que el debate fue "lamentablemente decisivo" que lo "trastocó" todo. Y ha aseverado que la percepción de la ciudadanía puede ser que los responsables políticos no llegan a acuerdos porque "no tienen esa urgencia".

SIN SUELDO HASTA CONFORMAR GOBIERNO

Entonces, Errejón se ha preguntado si cambiaría algo si se modificara la legislación para que el salario se le retuviera a los diputados hasta que se conformara Gobierno. "Quizá sería más rápido", ha apuntado, para luego afirmar que hay algunos "encantadísimos con seguir en el bucle".

Este inmovilismo, argumenta, llevó a que se diera la "terrible novedad" de que la extrema derecha fuera "por una autopista diciendo mentiras sin que nadie le rebatiera". Ha citado por ejemplo que Abascal propusiera prohibir partidos democráticos o que relacionase inmigración con violencia contra las mujeres.

Por eso, el líder de Más País ha arremetido contra Casado y Rivera por "amilanarse frente a la extrema derecha", y contra Iglesias y Sánchez por no haber mandado a Vox a la oposición y haberle dado una nueva oportunidad. "La gente que necesita un Gobierno hoy están más huérfanos y solos, el debate fue una especie de Eurovisión, con pedruscos y caniches", ha lamentado.