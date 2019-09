Errejón afirma que aún no hay decisiones tomadas sobre Andalucía o Barcelona

El candidato de Más País a las elecciones generales, Íñigo Errejón, ha asegurado este domingo que "no hay decisiones todavía tomadas" respecto a si su candidatura se presenta en Andalucía o Barcelona, y ha señalado que tendrán papeleta en "muchas provincias".

El candidato de Más País está dispuesto a presentarse en todas las provincias donde sume al bloque progresista, que cree que pueden ser muchas según las encuestas, pero aún última cuáles y si no logra nuevas alianzas territoriales, como las que ha alcanzado con Compromís o la Chunta Aragonesista, presentará papeleta en coalición únicamente con Equo.

Errejón ha acudido este domingo a la clausura del 130 aniversario del sindicato UGT, donde ha llamado a hacer una campaña sin "reproches" ni "culpas" porque ya ha habido "suficiente ruido" y su partido busca ser "parte de la solución".

"No estamos de acuerdo con hacer campaña como si el mundo se acabara el día 10, el día 10 por la noche empieza todo, la necesidad de construir un Gobierno progresista y para eso esta campaña no puede ser la de las culpas y reproches", ha señalado Errejón, que no ha querido responder a Pablo Iglesias, quien ayer le recordó que Podemos no había nacido para apuntalar el bipartidismo.

Errejón ha llamado a votar "diferente" porque a su juicio hacen falta "fuerzas políticas a la altura" para lograr que la mayoría progresista de las urnas sea un Gobierno y que "si se deja a los mismos" podrían llevar al mismo error: la repetición electoral, que califica de "absurda".

El candidato ha responsabilizado del bloqueo a todos los líderes nacionales y ha afeado que no haya "ni un gramo de autocrítica".

Y se ha erigido como una "pieza decisiva" para "combatir la abstención de tanta gente progresista que está harta y se pensaba quedar en casa", pues a su juicio con Más País el bloque progresista crecerá y será "más maduro" para anteponer el acuerdo al reproche.

Además, ha señalado que los sondeos le dan "noticias incipientes" pero "buenas", al ser preguntado por la encuesta publicada este domingo por La Voz de Galicia, que prevé una mayoría absoluta de PSOE, Unidas Podemos y Más País, al que atribuye 19 escaños.

Respecto a Más Madrid, donde le sucederá en la portavocía Pablo Gómez Perpinyá, ha subrayado que "hay banquillo" para liderar la oposición contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a quien ve "en dificultades", y ha dicho que van a seguir siendo "una fuerza sólida y confiable".