Errejón se defiende de las críticas por la falta de programa: "En Europa los hay de 10 páginas y aquí se miden al peso"

"En Europa se hace muchas veces programas de 10 páginas y aquí estamos acostumbrado a valorar los programas al peso y parece que 500 paginas son más importantes", ha alegado el líder de Más País, en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Preguntado por las diferencias entre su formación política y Podemos y PSOE, ha señalado que les distingue su "actitud" y su "cultura política". "La izquierda no va mal de programas, lo que le ha faltado ha sido un poco de realidad y pragmatismo para que no se convierta en papel mojado", ha señalado.

"No ha sido por diferencias programáticas por las que volvemos a elecciones, nadie me ha explicado cuál es la gran diferencia programática por la que las fuerzas progresistas no se han puesto de acuerdo", ha explicado Errejón, en referencia a la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos para la investidura de Pedro Sánchez. SU PROGRAMA NO SERÁ UNA "SORPRESA"

Con todo, Errejón ha reconocido que su programa electoral no será una "sorpresa", sino que trasladará las políticas que propusieron en Madrid con la formación 'Más Madrid' y tomará medidas de la experiencia de gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de la capital.

"Estamos trabajando en el programa, pero quiero que a la gente le quede muy claro que no han sido las diferencias programáticas las que han impedido el acuerdo de gobierno", ha insistido sobre el fracaso de PSOE y Podemos en las negociaciones de gobierno.

Este miércoles, en otra entrevista, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho desconocer las diferencias programáticas entre el partido de Errejón y el suyo porque Más País carece de documento programático.

"Para nosotros es básico ir a unas elecciones con programa. Ir sin él es un poco extraño", ha argumentado, lanzando un dardo a Errejón. Ha añadido que si alguien vota a una formación debe ser porque le convenzan sus propuestas.