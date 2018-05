Errejón defiende la decisión "personal" de Iglesias de comprar un chalé y no se pronuncia sobre la consulta a las bases

En los pasillos del Congreso, Errejón ha recalcado que la polémica que se ha creado ya no tiene que ver con la compra de un chalé ni con la consulta convocada, sino que se trata de un acoso y violación de la intimidad y la vida privada "intolerable".

"En política tiene que haber límites y cosas que no se deben permitir, y esta situación ha llegado a un límite intolerable", ha insistido el diputado morado, antes de remarcar que él estará "donde haga falta" y donde le necesiten, y de adelantar que en la consulta, que se iniciará este martes, votará en favor Iglesias y Montero.

ESTARÁ DONDE LE NECESITEN

Preguntado sobre si él habría recabado la opinión de las bases, Errejón se ha limitado a señalar que él no tiene competencias para convocar esa consulta, y que, en todo caso, Iglesias está "en su derecho" de hacerlo.

En este punto, el exportavoz parlamentario de Unidos Podemos ha mostrado su respeto por las críticas vertidas por algunos compañeros por esa consulta, pero ha reiterado que "se han cruzado demasiadas líneas rojas" y que, por tanto, él estará donde le necesiten.

Preguntado sobre si cree que esta nueva crisis abierta en Podemos podría perjudicarle en sus aspiraciones a la Comunidad de Madrid el próximo año, Errejón ha contestado: "Hay momentos en los que no hay que tener consideraciones políticas, sino fundamentalmente consideraciones humanas".

Tampoco ha querido pronunciarse sobre si él se habría comprado un chalé como el de Iglesias y Montero. "No me puedo poner en esa situación --ha dicho--. Son decisiones personales y no las valoro. Yo vivo donde vivo desde hace mucho tiempo, pero son personas que toman sus propias decisiones y no las valoro".