Errejón: "Los dirigentes que no sean capaces de producir un Gobierno deben dar un paso atrás"

Errejón se ha manifestado e estos términos durante un acto de campaña de Valencia junto al cabeza de lista por Valencia, Joan Baldoví; la cabeza de lista por Castellón, Marta Sorlí; el número uno por Alicante, Ignasi Candela; la número tres al Congreso por Madrid, Inés Sabanés; y los coportavoces de Compromís Joan Rió, Mónica Oltra y Giuseppe Grezzi.

"Si de estas elecciones no sale un gobierno progresista al servicio de la gente, ¿no creéis que a lo mejor todos los que no hayamos sido capaces tenemos que dar un paso atrás y no volver a presentarnos?", ha planteado el dirigente de Más País, antes de subrayar que se trata de un "compromiso" que "espera" que suscriban "los demás".

Según ha defendido, "los dirigentes de los partidos pueden aguantar" pero quienes "no pueden aguantar la repetición electoral son las familias trabajadoras españolas". "Si no hacemos nuestro trabajo, si no estamos a la altura, yo creo que todos deberíamos dar un paso atrás y dejar paso a gente que sepa. Ahí está mi compromiso, espero que recojan el guante", ha señalado.

