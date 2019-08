Errejón pide entendimiento entre PSOE y Podemos y no "peleíta" por el relato

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha abogado este lunes por que PSOE y Podemos alcancen un "entendimiento" aunque implique "renuncias" y se alejen de la "voluntad de doblar el brazo al otro" o de "ganarle la peleita que se ha puesto tan de moda por el relato".

Errejón ha hecho este alegato en rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, tras asegurar en una entrevista con El País que él sí habría aceptado la oferta de Pedro Sánchez de un Gobierno de coalición donde Podemos tuviese tres ministerios y la vicepresidencia.

Tras acudir a la ronda de contactos previa a la investidura como presidenta autonómica de Isabel Díaz Ayuso, el diputado de Más Madrid y fundador de Podemos ha abogado por "dejar de pensar tanto en el telediario" y "empezar a pensar en qué queremos que sea nuestro país en los próximos años", un objetivo por el que a su juicio merece la pena renuncias.

Errejón ha ironizado con las palabras del rey Felipe VI, que ayer aseguró en Mallorca que "lo mejor es encontrar una solución antes de ir a otras elecciones", que ha calificado de "sesudo análisis" pues a su juicio esa opinión la comparte "la mayoría de los españoles, más allá de cuales sean las posiciones políticas propias del jefe de Estado no elegido por nadie".

Además, ha defendido que tras pedir confianza en las elecciones a los partidos les queda la "otra mitad del trabajo": "demostrar qué puedes hacer con la confianza recibida".

En su opinión el pasado 28 de abril la mayoría progresista votó "no tanto siglas" como no retroceder y por eso señala que "le corresponde a las formaciones políticas que fueron depositarias de algo que no es un cheque en blanco, sino un préstamo, ser leales a esa encomienda recibida".

Y se ha mostrado orgulloso de que Más Madrid haya hecho "lo contrario" a los "tiempos de rigidez, testosterona y falta de acuerdos", al ofrecer en la Comunidad de Madrid un pacto a PSOE y Ciudadanos sin pedir puestos en el Gobierno con el objetivo de vitar que Vox condicionase las políticas autonómicas, una posibilidad que rechazó el partido naranja.