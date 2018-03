Errejón exige a Cifuentes que no vete su comparecencia en la Asamblea

El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha exigido hoy a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, que no vete el pleno extraordinario solicitado por su grupo en la Asamblea de Madrid, que es donde debe dar las explicaciones oportunas sobre su máster y no a través de un videoblog o en medios "a la carta".

En declaraciones a los periodistas, Errejón, que aspira a la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha criticado que Cifuentes se pasara "escondida" ayer "prácticamente 24 horas" sin responder a la información que apunta que fueron falsificadas sus notas del máster en Derecho Autonómico.

"Solo salió de esa especie de ausencia para comunicarse a través de un videoblog y en medios que ella eligió", ha dicho el diputado, que ha recalcado que las explicaciones debe darlas en sede parlamentaria y en una rueda de prensa con preguntas.

Ha señalado además que sus "respuestas a la carta" de ayer son "insatisfactorias" y generan todavía más dudas en torno a cuestiones como la composición del tribunal o el trabajo de fin de máster.

"No entendemos por qué no se enseña. Ni siquiera debería entregarlo, basta con que lo enseñe", ha precisado Errejón, que ha añadido: "No quiero pensar que tengan a nadie encerrado redactándolo contrarreloj para tener algo que enseñar".

El diputado de Podemos ha insistido en que sus exigencias "no tienen nada que ver con un ataque contra ella", sino con la necesidad de que los madrileños puedan conocer la verdad. "Ni más ni menos", ha subrayado.

Según le ha advertido, "mientras sigan pasando las horas y los días sin que dé explicaciones satisfactorias plenas y admitiendo preguntas, su credibilidad se puede ir deteriorando".

Por eso, ha insistido, "para que no se pudra la confianza de los madrileños en su presidenta y para salvar su credibilidad tiene que dar explicaciones ante los medios y en el pleno de la Asamblea de Madrid".