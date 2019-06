Errejón señala la "gravedad" de que Vox amenace con publicar el acuerdo con el PP

El candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha señalado este miércoles que le parece "extraordinariamente grave" que la líder de Vox, Rocío Monasterio, haya "amenazado" al PP con hacer público el acuerdo que han rubricado, y les ha exigido claridad con las negociaciones.

Así lo ha apuntado Errejón en declaraciones a los periodistas en la Asamblea de Madrid, tras una reunión con su grupo parlamentario en la que se ha fijado para mañana otro encuentro esta vez junto al grupo municipal del partido, para "coordinar y reforzar" la "alternativa" que esperan ser para los madrileños.

Preguntado sobre el cruce de declaraciones entre la aspirante del PP a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, sobre la "amenaza" de ésta última de hacer público el acuerdo firmado con los populares, Errejón ha asegurado que le ha parecido "extraordinariamente grave".

"He visto a Vox amenazar al Partido Popular con que iba a hacer públicos los acuerdos que tenían firmados. Pues yo desde aquí le lanzo una pregunta muy clara al Partido Popular: ¿de qué se avergüenzan?", ha expuesto el líder de Más Madrid.

Errejón ha continuado preguntando "cómo un partido que gobierna en el Ayuntamiento de Madrid y que quiere gobernar la Comunidad de Madrid puede ser chantajeado, amenazado con que se hacen públicos los acuerdos que ha firmado con Vox".

"A mí me parece bien que cada uno firme acuerdos con quien quiera, pero hombre, algo tiene que haber para que Vox les amenace con hacer públicos los acuerdos. Si no tuvieran nada de que esconderse no podrían ser amenazado", ha aventurado.

También ha exigido a las dos formaciones que sean claras y que "pongan negro sobre blanco" y "enseñen a todos los madrileños qué hay en esos acuerdos".

"A mí me dan igual las peleas entre Cs, el PP y Vox, pero hay una cosa que me preocupa mucho: que una formación que representa apenas a un 8 % de los madrileños (Vox) y que tiene ideas que nos quieren hacer retroceder casi un siglo, tenga la capacidad de chantajear a quien quiere ser presidente del Gobierno de esta comunidad", ha señalado.

Errejón ha vuelto a "ofrecer" a Cs, con "toda la buena voluntad", un entendimiento para "llegar a un acuerdo" en el que "no hay líneas rojas" de cara a una "investidura que valga para la regeneración" y, así, evitar un Gobierno de Díaz Ayuso con los apoyos de Vox y del partido naranja.

"Llegados a este punto, parece que Cs va a cometer un error al elegir el camino del extremismo, el camino del gobierno de la revancha y del rencor", ha lamentado, al tiempo que ha añadido que, sin ser él "muy optimista", su partido tiene la "obligación" de "intentar construir" esa alternativa al "tripartito de las derechas".