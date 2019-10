Errejón reivindica la importancia de Más País en estos comicios para no dar otra "oportunidad a Vox y las derechas"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reivindicado la importancia de los escaños de esta formación en las elecciones generales del 10 de noviembre para no dar otra "oportunidad a Vox y las derechas", ha expuesto tanto en un acto político en A Coruña como en declaraciones ofrecidas, previamente, a los medios de comunicación.

"Vamos a permitir un gobierno progresista, pero no significa que sea gratis", ha advertido Errejón en un acto en el auditorio de la ONCE, ante más de un centenar de personas, junto a la candidata al Congreso por la provincia coruñesa, Carolina Bescansa, y el también candidato por Pontevedra, Daniel Liceras.

En su intervención, ha apelado a ejercer en estas elecciones un voto de "responsabilidad" pensando en los "intereses del pueblo" antes que en "las siglas". Además, ha instado a la "sensatez" y al "pragmatismo" en la izquierda, reclamando "sentido de la responsabilidad" para hacerse cargo de las "esperanzas de la mayoría progresista".

Al respecto, ha dicho que la pregunta es si Sánchez va a buscar el acuerdo "o sigue coqueteando con pedirles la abstención al señor Casado o Rivera". "Y a Unidas Podemos, si nos volvemos a ver en la misma tesitura, vais a volver a propiciar una tercera oportunidad para las derechas", les ha interpelado.

APELA A LA "MAYORÍA PROGRESISTA"

En un discurso en el que ha apelado a la gente progresista "cansada" y que no quiere que con su voto "se juegue a los dados", se ha referido a las encuestas "que dan que si la gente progresista, los demócratas salimos a votar, hay mayoría progresista".

Por otra parte, ha abogado por un cambio en la política económica, comenzando por derogar las reformas laborales, pero también a la convivencia, ante el conflicto catalán. "Quiero vivir en un país normal en el que el presidente del Gobierno y el de una comunidad autónoma se cogen el teléfono", ha dicho al respecto en declaraciones a los periodistas.

EXHUMACIÓN DE FRANCO

Tanto en su discurso como, a preguntas de los medios de comunicación, se ha referido también a la exhumación de Franco. "Ayer fue un día alegre para los demócratas en España, la democracia española se puso en hora con Europa", ha añadido Errejón instando a los que están "enfadados" a que repasen "sus convicciones democráticas".

"Sánchez dice que no entiende porque para las derechas ayer era un día de duelo, comparto que no lo entienda pero no me explico porque les ha regalado una segunda oportunidad, me gustaría que aclarara si se les va a regalar una tercera", ha dicho de nuevo sobre las derechas y Vox.

En cuanto a la exhumación de Franco, ha afirmado que hay que aprovechar para "seguir dando pasos en la normalización democrática", en alusión, entre otras cuestiones, a los "más de cien mil compatriotas enterrados en cunetas, sin identificar" y los bienes en manos de propiedad de los Franco.

PROYECTO PARA EL PAÍS

En el acto, ha intervenido también la candidata por A Coruña, Carolina Bescansa, quien ha apelado a conformar un gobierno que ponga fin "a las prácticas de la corrupción". "Sea política, económica y moral", ha señalado. También ha defendido llevar al gobierno un partido que tenga "un proyecto para el país". "Estas elecciones son para resolver el desbloqueo del país", ha recalcado.

A su vez, el cabeza de lista de Más País por Pontevedra, Daniel Liceras, ha defendido la puesta en marcha vinculadas con la transición ecológica y con la recuperación del territorio.