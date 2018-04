Errejón no asistirá este miércoles a la reunión de la dirección de Podemos Madrid que tratará el calendario de primarias

Según explican a Europa Press fuentes de su entorno, el diputado madrileño no es miembro de este órgano sino del Consejo Ciudadano Estatal y, por lo tanto, considera que no le corresponde asistir a sus reuniones. Además, todavía no ha presentado oficialmente su candidatura para aspirar a encabezar la lista de Podemos en la Comunidad.

La dirección madrileña convocó el lunes de forma urgente la reunión de este miércoles, tras la petición realizada por la Ejecutiva estatal sobre la necesidad de elegir cuanto antes un candidato electoral que asuma el liderazgo en el caso del máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. La cúpula del partido morado también urgió a Errejón a hacer oficial su candidatura.

PREFIERE "COCINAR A FUEGO LENTO"

El adelanto de estas primarias, que tanto la dirección autonómica como la estatal quieren celebrar antes del verano, suponen un imprevisto en los planes de Errejón, quien lleva meses preparando su salto a la política madrileña y todavía pretendía seguir "cocinando a fuego lento" su candidatura.

Aunque este lunes reconoció que el caso del máster de Cifuentes podía obligar a acelerar los plazos, Errejón insistió en que "es más importante dar los pasos seguros y cocinar a fuego lento", que dejarse llevar "por los efectos mediáticos". Y a pesar de que confirmó de forma velada su intención de presentarse a esas primarias, evitó en todo momento profundizar en el asunto.

En este contexto se enmarca la decisión de Errejón de no acudir a la reunión del Consejo Ciudadano autonómico de este miércoles, que abordará la cuestión del adelanto de primarias, aunque no figura específicamente como punto del día, según han informado a Europa Press fuentes de la formación morada.

ESTARÁ PRESENTANDO UN LIBRO SOBRE BALDOVÍ

Esta cita, que tendrá lugar a partir de las 18.30 horas, servirá para estudiar la estrategia a seguir en el caso del máster de Cristina Cifuentes en y la moción de censura planteada por los socialistas.

Mientras tanto, Errejón tiene previsto participar en la tarde de este miércoles en la presentación del libro 'Joan Baldoví. En clau valenciana', una biografía sobre el portavoz de Compromís escrita por Slavador Vendrell, en la que estará presente el propio parlamentario valenciano y la diputada de Compromís Marta Sorlí. La presentación tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la Casa de la Comunitat Valenciana de Madrid.