Errejón sobre la ministra Delgado: "No creo que forme parte de las cloacas, el comportamiento no se contagia"

"No me parece que sea fácil gobernar un país o estar en las instituciones centrales de un Estado sin reunirte con gente que, a la postre, resultan ser indeseables", ha señalado en declaraciones Onda Cero, recogidas por Europa Press.

El dirigente 'morado' se ha mostrado comprensivo con la situación que atraviesa Delgado, tras conocerse que mantuvo encuentros cordiales con Villarejo, actualmente en prisión por corrupción. "El comportamiento no se contagia, como un virus", ha explicado, al tiempo que ha matizado que en 2009, cuando se produjeron las reuniones, Villarejo era "un policía condecorado". No obstante ha señalado que "probablemente" haya miembros del Gobierno que preferirían no haber estado en esos encuentros.

"No estoy de acuerdo con que la agenda política de nuestro país nos la marque los chantajes", ha afirmado, añadiendo que la petición de dimisión de Unidos Podemos se fundamenta en que la ministra mintió sobre estos encuentros.

"Los ministros no deberían mentir, pero no condicionamos, eso le corresponde al Gobierno", ha agregado sobre la dimisión de Delgado. Errejón ha explicado que el apoyo de Podemos al Gobierno no depende de cómo gestiona los asuntos que salpican a sus ministros sino en ponerse "de acuerdo" en las "cosas importantes" como los Presupuestos.

CARGA CONTRA PP Y PSOE POR NO LLAMARLE

Al tiempo, el diputado de Podemos ha cargado contra PP y PSOE por "proteger" a Villarejo cuando otras formaciones pidieron su comparecencia en la comisión del Congreso que estudió la gestión de Jorge Fernández Díaz en Interior.

"PP y PSOE dijeron que no viniera, esa es una cuestión que hay que trasladarle a ellos", ha subrayado sugiriendo que la negativa se debió al posible material que tuviera Villarejo para "chantajear" a ambas formaciones.