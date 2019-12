Errejón promete "remar a favor" para que negociación de PSOE y ERC prospere

El líder de Más País-Equo, Íñigo Errejón, ha subrayado esta noche que espera que la negociación entre PSOE y ERC llegue "a buen puerto" y se encauce así el diálogo sobre Cataluña, porque eso significará "normalizar la vida política".

Y aunque ha subrayado la disposición de su formación a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, ha reclamado al presidente en funciones que no dé "pasos atrás" en compromisos tan "sensibles" como el de garantizar una fiscalidad progresiva o facilitar el alquiler.

Errejón ha cerrado la primera jornada de la ronda de consultas del rey, y en rueda de prensa en el Congreso a su vuelta de la Zarzuela ha señalado así que espera por parte de Sánchez "valentía" en sus políticas para el futuro Gobierno, y "no solo gestos".

Así, ha señalado que no se trata solo de facilitar la investidura, sino de "acompañar al próximo Gobierno progresista" en una legislatura "decidida y valiente".

"Queremos apuestas claras, no titubeantes, por la justicia social y la transición ecológica", ha dicho Errejón, quien ha apuntado que si el PSOE le confirma estos compromisos su partido confirmará su apoyo al futuro Gobierno.

Pero ha insistido en que no se puede hacer política social progresista si no se hace política económica progresista, y es "difícil equilibrar la balanza social" si no se equilibran los impuestos.

Y sobre la negociación entre PSOE y ERC, Errejón ha insistido en que el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat no es necesario por la investidura sino "para tener una vida política normalizada en España".

Ha valorado por eso el diálogo entre ambas formaciones y ha prometido que su partido "remará a favor" de que fructifiquen y de que haya "soluciones" para Cataluña.

El líder de Más País-Equo ha dicho haber tenido una conversación "larga, fructífera e interesante" con Felipe VI, en la que le ha explicado los que considera "retos fundamentales" para España, y por encima de todos ha puesto la lucha contra la emergencia climática.

Ha dicho que la transición ecológica es una "prioridad absoluta" y supone además una "gran oportunidad" como "palanca de modernización".

Errejón propone crear una mesa de trabajo por la transición ecológica que reúna a todos los actores implicados y en un año llegue a un gran acuerdo verde con políticas rectoras.