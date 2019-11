Errejón carga contra la propuesta de la lista de más votada de Sánchez y no descarta unas terceras elecciones

Así lo ha expuesto Errejón durante su intervención en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha sido presentado por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra.

Errejón se ha mostrado especialmente crítico con la idea lanzada por Pedro Sánchez durante el debate para que se deje gobernar a la lista más votada. "Esto es como decir, ya que no voy a ser capaz de acordar, me lo dais gratis", ha denunciado. A su juicio, esto sería en realidad "una repetición electoral aplazada" ya que sólo garantizaría la investidura, pero no la aprobación de unos Presupuestos ni de otras medidas urgentes para el país.

"Quien intente solucionar esto con una prima al vencedor está diciendo que no le importa estar en La Moncloa sin poder cambiar la vida de la gente", ha subrayado Errejón, quien sigue sin ver a Sánchez en una "gran coalición con el PP".

Lo que sí atisba es una "abstención técnica" de los de Pablo Casado y un posible cambio en la ley para dejar paso al Gobierno del partido más votado, una propuesta original del PP para los ayuntamientos que hasta ahora había chocado siempre con el 'no' del PSOE.