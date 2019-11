Errejón carga contra la propuesta de la lista más votada de Sánchez y no descarta unas terceras elecciones

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, considera que el debate a cinco que tuvo lugar este lunes en RTVE ha "puesto patas arriba todas las previsiones electorales" para el 10 de noviembre, ha cargado contra la propuesta del socialista Pedro Sánchez de que se deje gobernar a la lista más votada, y ha subrayado que si la gente vota lo mismo que el 28 de abril lo más probable es que haya que volver a repetir las elecciones.

Así lo ha expuesto Errejón durante su intervención en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha sido presentado por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra.

Errejón se ha mostrado especialmente crítico con la idea lanzada por el líder del PSOE durante el debate para que se deje gobernar a la lista más votada. "Esto es como decir, ya que no voy a ser capaz de acordar, me lo dais gratis", ha denunciado.

A su juicio, esto sería en realidad "una repetición electoral aplazada" ya que sólo garantizaría la investidura, pero no la aprobación de unos Presupuestos ni de otras medidas urgentes para el país. "Parecería una pequeña solución pero sólo cronficaría la situación de bloqueo político", ha dicho, incidiendo en que la salida al bloqueo no es "institucional", sino "cultural", porque hay que aceptar que tras el bipartidismo es obligatorio "ceder" y pactar.

"Quien intente solucionar esto con una prima al vencedor está diciendo que no le importa estar en La Moncloa sin poder cambiar la vida de la gente", ha subrayado Errejón, quien sigue sin ver a Sánchez en una "gran coalición con el PP".

OTRA OCASIÓN PERDIDA

Lo que sí atisba es una "abstención técnica" de los de Pablo Casado y un posible cambio en la ley para dejar paso al Gobierno del partido más votado, una propuesta original del PP para los ayuntamientos que hasta ahora había chocado siempre con el 'no' del PSOE.

Para Errejón, el debate a cinco fue "otra ocasión perdida" que no sirvió para sacar de la "desazón" al 35% de indecisos que aún no ha decidido a quién votar. Desde su punto de vista, tras esta cita lo único que está claro que el "beneficiario de la repetición electoral" es el líder de Vox, Santiago Abascal, que está "frotándose las manos".

En este punto, ha lamentado que "nadie osara levantar la voz" para rebatirle su vinculación entre violaciones e inmigración, su idea de ilegalizar partidos democráticos o su empeño en "sembrar odio" y dividir a los pueblos de España.

En opinión de Errejón, los protagonistas del debate optaron por dirigirse "a los suyos" y por "dejar todavía más huérfanos" a quienes vieron con "estupefacción" el "bochorno" del verano pasado y la incapacidad de PSOE y Unidas Podemos de ponerse de acuerdo para tener un gobierno progresista.

GANAR GOBIERNOS, NO DEBATES

"No sé quién ganó, pero sí sé que de nada sirve ganar si luego se pierden gobiernos", ha apostillado, recriminando a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que no se hayan movido de sus posiciones. "Si PSOE y Unidas Podemos se ven en la misma situación, nos llevarán a terceras elecciones", se ha lamentado.

Y ante este escenario ha reivindicado a Más País como "la alternativa" para quienes saben que "el bloqueo tiene que terminar" porque es "una irresponsabilidad" regalar una nueva oportunidad a las derechas.

Pese a que su formación no termina de despegar en las encuestas, Errejón no pierde el optimismo y sostiene que están "muy por encima" de lo que dicen los sondeos, entre otras cosas porque cada vez son más conocidos. Así, ha insistido en que lograrán evitar que el "desasosiego" se traduzca en abstención y conseguirán que se convierta en un "voto progresista para un gobierno progresista".

Errejón ha señalado que en España ya "hay muchos líderes intransigentes y durísimos" que se ponen "tantas líneas rojas que no se pueden mover". Él, ha argumentado, no es de esos, y trabajará en pos de un gobierno progresista en el que "lo importante" no será si "tienen o no una silla" en el Consejo de Ministros.

Ese acuerdo para un Ejecutivo progresista será posible si Sánchez apuesta por las prioridades que ha fijado Más País: lucha contra el cambio climático y las violencias machistas y garantizar la igualdad con independencia "del código postal". "No estamos pidiendo sillas, pero sí un compromiso político. Veremos si Sánchez se compromete o prefiere eso de que gobierne la lista más votada", ha enfatizado.

Desde su punto de vista, el candidato socialista tendrá que decir si quiere "un acuerdo para un gobierno progresista, la abstención del PP o repetir elecciones hasta el agotamiento".