Errejón responde a Iglesias: "Como si por ser de izquierdas hubiera que estar permanentemente enfadado"

El candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha respondido este jueves al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, después de que este hablase de "una izquierda amable escindida" de la formación morada. "Como si por ser de izquierdas hubiera que estar enfadados", ha asegurado.

"Lo que hay que hacer es convencer a una mayoría, solo así se gobierna. Lo que más le puede inquietar a ese pacto terrible en Andalucía es unas fuerzas progresistas que tengan la capacidad de escuchar. ¿A eso se le llama amabilidad? Pues no se en qué me he perdido", ha explicado Errejón en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

El excandidato de Podemos a la Comunidad de Madrid cree que la izquierda debe "espabilar, ofrecerse y dar la cara". "Eso tiene costes. Yo he sufrido algunos, y los he pagado", ha señalado, para después asegurar que "quedarse quieto" y "no hacer nada para conservar el escaño, no es responsable".

Errejón se ha expresado así después de que el líder de los 'morados' compartiese en su perfil en la red social Facebook un texto previo a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal del partido en el que hablaba de una "izquierda amable escindida de Podemos".

"Los partidos a veces, tienen el riesgo de ensimismarse mucho, y lo que es cómodo en un partido a veces te dificulta hablarle a mucha gente progresista que quiere cambio pero estaba en caso. A toda esa gente le decimos que vamos a revalidar la alcaldía y que vamos a ganar la Comunidad de Madrid", ha defendido.

Preguntado sobre por qué no le trasladó esa misma idea a Iglesias, el ahora candidato de Más Madrid ha asegurado que lo dijo "muchísimas veces en entrevistas y reuniones". "¿Se podría haber hecho de otra forma? Tengo mis dudas. Pero ante las grandes oportunidades hay que mirar menos la salud de los partidos y más la salud de las ideas", ha remachado.