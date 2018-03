Escritor Krauze considera vergonzoso si no hay de 5 a 10 debates en México

El escritor y editor mexicano Enrique Krauze advirtió hoy que será una vergüenza para la democracia mexicana si de cara a los comicios presidenciales, la autoridad electoral no organiza de entre cinco a diez debates de candidatos.

El titular del Instituto Nacional Electoral de México (INE), Lorenzo Córdova, informó este día que organizará tres ejercicios de este tipo durante las campañas políticas que empiezan el próximo 30 de marzo y concluirán con las votaciones el 1 de julio.

"Si esta próxima elección pasa con únicamente tres debates del INE y no se organizan cuando menos cinco o diez debates, a los que acudan todos los candidatos, será una vergüenza para la democracia mexicana", dijo Krauze a Efe en entrevista.

"La falta de debates y de una discusión pública (abierta) priva a los (potenciales) votantes de elementos para juzgar (a los candidatos) más allá de sus emociones", añadió.

Krauze (Ciudad de México, 1947) consideró que existen "detalles" que ponen en riesgo la democracia mexicana y también "hay muchos elementos" que pueden afectarla.

También historiador, Krauze recordó que la democracia desde los griegos, desde Atenas, "siempre es frágil" y puso como ejemplo lo que sucede en Estados Unidos ahora mismo.

"La más antigua democracia del continente y una de las más sólidas del mundo está siendo puesta en entredicho por un sólo hombre, (y) por la ambición de un solo hombre tenemos que defender la democracia, las instituciones y las libertades que tenemos porque si las perdemos va a ser muy difícil recuperarlas", señaló.

Krauze publicó hace una semana en The New York Times en español un artículo titulado: ¿Adiós a la democracia mexicana? en el que dijo que "no será una elección cualquiera".

Aunque en el texto repasó a los tres principales candidatos, su atención se centró en Andrés Manuel López Obrador, aspirante del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de quien dijo le preocupa su actitud ante "nuestra frágil democracia".

En ese sentido, Krauze recordó que en democracia gana el que tiene más votos y en el caso de la elección presidencial mexicana "que gane el que tenga más votos y podrá llevar a cabo su programa, pero siempre en el estricto cumplimiento de las leyes, de la Constitución, respetando las instituciones y su autonomía de las instituciones, pero ante todo respetando la libertad de expresión".

El autor del ensayo "Por un democracia sin adjetivos" (1984), cuando gobernaba el hegemónico Partido Revolucionario Institucional, se dio tiempo para "modificar" a la distancia ese texto y le otorgó los adjetivos "precaria, frágil y joven" a la actual democracia mexicana.

Krauze estuvo en la Ciudad de México para presentar el documental "Beyond Borders" (Más allá de las fronteras) del que fue productor ejecutivo.