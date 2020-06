Escudero (PP) acusa a Reyero (Cs) de fariseísmo político por filtrar correos

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), ha lamentado el "faraseísmo político sorprendente" por parte de su homólogo de Políticas Sociales, Alberto Reyero, al no entender "a qué responde" el estar con "filtraciones de cuestiones de trabajo", en alusión a los correos electrónicos en los que el consejero de Ciudadanos denunció que podría haber muertes indignas en residencias.

Así se ha referido el consejero 'popular' en una entrevista en Onda Madrid recogida por Efe a los correos electrónicos que publica este viernes 'El País' y que Reyero hizo llegar a Escudero para mostrar su disconformidad sobre los protocolos de derivaciones hospitalarias desde residencias aplicados por la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria del coronavirus.

Según la información del periódico, Reyero le dijo a Escudero en dos correos electrónicos del 22 de marzo que sin colaboración "muchos residentes" podrían "fallecer de forma indigna", y asimismo apuntó que se incurriría "en una discriminación de graves consecuencias legales" si se negaba ese traslado a las personas con discapacidad de cualquier edad.

"A mí me resulta sorprendente que haga referencia a correos personales en estos casos, sobre todo además cuando hemos llegado a mantener con su Consejería 21 reuniones a las cuales no ha acudido ni una sola vez, y podía haber llamado. Es todo bastante más sencillo y no entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones de cuestiones de trabajo entre consejeros que forman parte de un mismo Gobierno", ha dicho el consejero de Sanidad.

"Allá cada uno -ha continuado- con su conciencia y me parece una actitud de un faraseísmo político la verdad que sorprendente, pero bueno".

A una pregunta sobre las discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición, Ruiz Escudero ha dicho que "aquí hay que arrimar el hombro y no poner dificultades" y que "cada uno tiene que ser responsable de lo que ha actuado dentro de esta crisis, si alguien está más en filtraciones de correos, de yo 'he dicho', aquí lo que se trata es de los madrileños y los pacientes".

Acerca del "borrador" de un protocolo que desaconsejaba la derivación de ancianos procedentes de residencias a los hospitales de la región y que se envió por "error" a los centros sociosanitarios, como apuntó el jueves Escudero en el Pleno de la Asamblea, el consejero ha comentado que se trabajó en hasta seis borradores "hasta el documento definitivo, que fue el del 25 de marzo".

"Dije en la Asamblea que fue un error enviar ese borrador por una razón muy sencilla, puesto que era una propuesta desde la dirección general de Coordinación Sociosanitaria, pero que necesitaba el visto bueno de los 26 geriatras de enlace, que son los que establecen el criterio clínico definitivo de derivación", ha añadido.

El consejero ha agregado que, en este sentido, "no estaban de acuerdo en incluir todos esos criterios y el documento definitivo es el 25 de marzo que es cuando se realiza ese documento, que es el que ha permitido el realizar todas esas derivaciones de los pacientes con los criterios clínicos, porque es lo que siempre hecho".

"Desde Sanidad hemos hecho todo lo humanamente posible por dar esa respuesta, por tratar de cuidar siempre a nuestros mayores, y se ha utilizado ese criterio", ha apostillado Ruiz Escudero.

La Consejería de Sanidad rectificó a finales de marzo un protocolo de atención a pacientes de residencias de mayores durante la crisis del coronavirus, y en un nuevo texto eliminó la recomendación de no derivar a los hospitales a aquellos ancianos con infección respiratoria que no puedan caminar por sí solos.

En el anterior protocolo, la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria establecía entre los criterios para derivar a un hospital a ancianos de una residencia con infección respiratoria que fueran "independientes para la marcha" y que no tuvieran "deterioro cognitivo".

El nuevo protocolo se eliminaron estos criterios y se establecían otros nuevos, como que los pacientes estén "en situación final de vida" y "con cuidados paliativos", sean enfermos de cáncer terminal o estén en fase "neurodegenerativa".