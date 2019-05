El obispo Escudero desconoce si la Fundación de Familias era pública o privada

El obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero ha asegurado este miércoles que desconocía si la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó la visita del papa a Valencia en 2006, tenía carácter público o privado.

"Eso lo dirá la Justicia", "yo esas cosas no las sé", ha asegurado Escudero a la salida del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, donde ha comparecido en calidad de investigado por supuestas irregularidades en las contrataciones previas al citado evento.

El obispo auxiliar ha asegurado que tiene la conciencia "perfectamente tranquila. En caso contrario no podría celebrar misa mañana", ha precisado y han insistido en que todo lo que se realizó con motivo del Encuentro Mundial de las Familias "fue correcto y legal".

"No hay nada que declarar", ha repetido en varias ocasiones ante las preguntas insistentes de los periodistas sobre la responsabilidad del Arzobispado en las contrataciones, el papel que pudo jugar el exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, en las mismas u otras cuestiones al margen, como han sido las relativas a su acceso por la puerta trasera de los juzgados, algo que no le estaba permitido.

En su comparecencia ante el juez, Escudero ha respondido a las preguntas de todas las partes, según él mismo ha explicado, ha durado de una hora y media, y se ha efectuado en una sala diferente a la que ha acogido las declaraciones hasta la fecha, debido al elevado número de letrados que participan en las mismas.