Espadaler niega que los CDR sean terroristas pero pide no "bendecirlos"

El diputado de Units per Avançar en el Parlament, Ramon Espadaler, ha afirmado hoy que bajo su punto de vista las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) "no son terrorismo", pero ha pedido que no se "aplaudan o se bendigan" en el Parlament, ya que sería "un error de calado".

En declaraciones a RNE, Espadaler ha señalado que las acciones de los CDR son "reprobables, punibles y perseguibles" en un Estado de derecho, pero ha pedido "modular a la baja" la respuesta jurídica a este fenómeno.

En este sentido, ha lamentado que desde los partidos independentistas se haya dado "un paso atrás" en beneficio de las entidades soberanistas en un primer momento, y en favor de los CDR ahora, un hecho que es para él "una mala noticia" porque "la política se tiene que hacer en las instituciones".

El diputado de Units, integrado en el grupo parlamentario del PSC, ha considerado "poco probable" que se celebre el pleno de investidura convocado para este viernes en el que se votará la candidatura de Jordi Sànchez a la presidencia de la Generalitat porque "no ve posible" que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cambie su criterio y deje asistir a Sànchez al Parlament.

Aun así, ha instado a los partidos independentistas a que formen un Govern "que se ciña a la ley", que sería "la primera razón para derogar el 155", y en este sentido ha celebrado que "como mínimo" los partidos tengan la certeza de que los plazos han empezado a correr y que se repetirían las elecciones si no hay Govern antes del 22 de mayo.