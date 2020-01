España Global difundirá en las Embajadas la serie '40 años de democracia' para fortalecer la reputación del país

Según ha informado el Departamento que dirige Irene Lozano, se trata de que las representaciones de España en el exterior den a conocer el "profundo cambio" que ha vivido España en los últimos 40 años. La serie consta de seis episodios en los que Campo Vidal entrevista a protagonistas de este periodo y repasa los principales acontecimientos.

El convenio, suscrito este lunes, pretende "dar a conocer, de manera veraz, la historia reciente" de España y "cómo se realizó el camino desde la dictadura franquista a la democracia consolidada" de hoy en día, ha explicado España Global, que subraya que el camino que ha recorrido España desde la Transición es un "ejemplo para el mundo".

No es la primera vez que la Secretaría de Estado de Irene Lozano impulsa la reputación de España en el exterior a través de campañas audiovisuales. Poco después de la creación de este departamento, en otoño de 2018, Lozano puso en marcha la campaña 'This is the real Spain', con de diversas personalidades con proyección y relevancia internacional.

Después, lanzó el spot 'Tú también eres embajador de España', con Alejo Sauras, que fue emitido por los canales de RTVE tras las campanadas de fin de año de 2018. Más recientemente fue 'La democracia se toca', que fue presentada por la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y el director de cine Juan Antonio Bayona.

Esa campaña consta de una serie de episodios en los que se abordan asuntos como la diversidad sexual, el feminismo, el reto demográfico de la España interior, la investigación científica o la creación artística y cultural y también fue difundida en embajadas y centros culturales españoles.