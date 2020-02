España busca aunar fuerzas con Grecia para la reforma de la política migratoria y el presupuesto de la UE

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha recibido este lunes en Madrid a su colega griego, Nikos Dendias, para tratar de "tejer alianzas" con un país con el que España comparte "vecindad mediterránea" y también "una enorme cantidad de intereses".

En rueda de prensa, ambos han destacado la voluntad de cooperar de forma reforzada para influir en la reforma de la política migratoria de la UE y en la negociación del próximo presupuesto europeo 2021-2027. España quiere un presupuesto europeo "a la altura de las ambiciones de la UE" en acción exterior pero también en cohesión territorial y social, con especial énfasis en los jóvenes.

González Laya ha recibido a su colega griego después de haber visto el pasado viernes al italiano Luigi Di Maio para abordar los mismos temas. Los tres países forman parte del grupo de siete socios mediterráneos y del sur de la UE que tratan de aunar posiciones ante temas de interés común --junto a Malta, Chipre, Portugal y Francia--.

Grecia quiere que este grupo sea también un instrumento para reforzar la paz en el Mediterráneo. Dendias ha aprovechado la visita para exponer a la ministra española cuestiones importantes para Atenas, como es la ampliación de la UE a los Balcanes y "el comportamiento de Turquía", que ha dicho, "afecta a la paz y la seguridad del Mediterráneo".

Dendias ha denunciado como "ilegales" los dos acuerdos alcanzados entre Turquía y Libia, uno de cooperación militar y otro de delimitación de aguas marítimas. "Violan el embargo de armas de la UE a Libia y torpedean la paz en el Mediterráneo", ha dicho el ministro, subrayando que el respeto del Derecho del Mar es condición sine qua non para la paz.

González Laya ha añadido que para el Gobierno español es "absolutamente innegociable" el respeto del Derecho Internacional y que siempre apoyará "las relaciones de buena vecindad". Cuando no las haya, ha proseguido, el Gobierno no dudará en decírselo a quien no se comporte como "buen vecino", "a veces públicamente y otras de manera más discreta".

LLAMAMIENTO A LA DESESCALADA EN LIBIA

Aunque no ha querido ser más concreta sobre la actitud de Turquía, sí ha afirmado que a España le "preocupa enormemente la situación en Libia", así que ha hecho un llamamiento a las partes en conflicto para avanzar en la dirección de "reducir la escalada" y lo mismo a "los países terceros con intereses en Libia".

A éstos les ha pedido que "hagan todo lo posible para contribuir a la solución, que se pare la escalada militar y que se respete el embargo de armas" tal como se acordó en la reciente Cumbre de Berlín y España apoya "plenamente".

Por último, el ministro griego ha mostrado su apoyo a la ampliación de la UE hacia los Balcanes occidentales como "único camino para la estabilidad y la paz en la zona". Aunque ha dejado claro que la adhesión solo puede darse cuando los candidatos cumplan los requisitos, ha confiado en que la propuesta de la Comisión para reformar el proceso se adopte sin demora.

La ministra española ha confirmado el deseo del Gobierno de seguir adelante con la ampliación, pero siempre asegurando que ésta se produce en función de los "avances" por parte de los países candidatos.