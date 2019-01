España plantea a la UE reconocer a Guaidó si "el régimen" no convoca elecciones en un plazo

Así lo ha asegurado Borrell en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha celebrado durante la reunión del Comité Político y de Seguridad (COPS) de la UE. Esa propuesta, ha dicho, aún está en discusión, aunque la mayoría de socios "está por la labor".

Borrell no ha querido precisar cuál sería ese plazo que debe fijar la UE, pero ha dejado claro que no puede ser "de la noche a la mañana", porque la UE no debe "hacer seguidismo de otros países", pero tampoco se puede "dilatar" y que se pierda una ocasión en un momento en el que la oposición venezolana ha actuado de manera contundente.

