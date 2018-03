España acoge un 11 % de refugiados de lo pactado con la UE, según PNV y CS

El PNV y Ciudadanos han acusado al Gobierno de "solo acoger al 11 % de refugiados" del cupo pactado con la Unión Europea (UE) en septiembre de 2015.

Así lo han comunicado esta tarde en respuesta a la comparecencia del Secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo, en la Comisión Mixta para la UE en el Senado.

Toledo ha informado de que "el número total de refugiados en España es de 2.782", de los cuales 1.424 han sido reasentados y 1.358 reubicados.

En lo que concierne a Europa, Toledo ha informado de que 33.846 personas han sido reubicadas, 11.999 procedentes de Italia y 21.847 de Grecia.

El secretario de Estado ha explicado el balance de los resultados del Gobierno con respecto al compromiso de España con las instituciones europeas en materia de refugiados.

En esta línea, Toledo ha subrayado que, "desde la firma de la declaración entre la UE y Turquía" sobre refugiados, "las llegadas han disminuido un 97 %".

Estas cifras suponen "una disminución del número de vidas perdidas en el mar Egeo aunque siguen siendo demasiadas", ha añadido.

Además, Toledo ha aclarado que España "ha destinado 3.000 millones de euros a un proyecto de protección y ayuda a los refugiados que se encuentran en Turquía".

Por otro lado, ha informado de que a través de la ruta del Mediterráneo Occidental, han llegado a España "3.136 migrantes ilegales", lo que supone un incremento del 72,2 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, a través de la ruta del Mediterráneo Central han llegado 5.945 personas a España, lo que significa un 65 % menos que en el mismo periodo del año pasado, ha apuntado.

Todos los grupos parlamentarios excepto el PP han descrito como un "fracaso" el compromiso del gobierno de España y de la UE en materia de refugiados.

Toledo ha insistido en la idea de que si España no acoge a más personas es porque no hay perfiles "en condiciones de ser reubicados" y por tanto, "no se puede hacer".

Los grupos parlamentarios han acusado a la UE de incumplir sus compromisos internacionales en derechos humanos.