España reprueba el lazo amarillo del alcalde de Perpiñán en visita de Torra

El embajador español en Francia, Fernando Carderera, protestó a través de una carta enviada al alcalde de Perpiñán, Jean-Marc Pujol, por el lazo amarillo que éste exhibió durante la visita del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, a esa ciudad del sur de Francia, el pasado 31 de agosto.

Según informaron hoy a Efe fuentes diplomáticas, en la misiva, con fecha de 4 de septiembre, el embajador "lamenta" el uso de un símbolo como el lazo amarillo, que, a su juicio, "divide" a la sociedad catalana.

Carderera reprocha al alcalde que "tome partido por una parte, que además es minoritaria", y critica que trate de influir sobre la opinión pública europea para hacer creer que España no es un país democrático donde se respeta el Estado de derecho.

En la carta, según las mismas fuentes, asegura que la Embajada puso a su disposición apoyo logístico para la visita de Torra e insiste en que el problema no viene por la presencia del presidente de la Generalitat en Perpiñán sino por el uso del lazo amarillo que hace un cargo institucional francés.

Una copia de la misiva fue enviada al presidente del Senado, Gérard Larcher, al Ministerio francés de Asuntos Exteriores y a la presidenta de la región de Pirineos Orientales, Hermelina Malherbe, "en aras de la transparencia y según los usos diplomáticos", señalaron las fuentes.

El embajador recuerda a Pujol que Francia siempre ha defendido la unidad de España y que no cabe ninguna solución fuera de la Constitución.

En declaraciones al canal público regional "France 3 Occitanie", Pujol se declaró "muy sorprendido" tras recibir el mensaje de la representación diplomática española.

Llevar "el lazo amarillo es porque soy solidario y considero que se va demasiado lejos en este asunto, aunque respeto la ley española", agregó el alcalde.

Para Pujol, que en una entrevista con Efe hace unos meses se mostraba contrario a la independencia de Cataluña, la justicia española podría haber dejado en libertad provisional a los imputados por rebelión.

"Como alcalde de la República francesa no he hecho nada anticonstitucional, porque por el momento estoy bajo esa regla y no tengo intención de ponerme bajo la legislación española", ironizó.

El regidor dijo que ha respondido con otro correo al embajador español, aunque la legación en París asegura no haber recibido aún dicha carta.

Pujol reconoció haber sido "un poco brutal" en su respuesta, pese a guardar las formas, y dijo que en ella critica que la "injerencia" del embajador "está fuera de lugar".