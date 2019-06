Esparza a Chivite: hacen falta "tragaderas para presidir un gobierno con Bildu"

Esparza ha abogado por la conformación de un gobierno constitucionalista en la Comunidad foral entre Navarra Suma y PSN y ha advertido de que Navarra Suma va a ser "clave" en "todas las decisiones que se vayan a tomar en Navarra en la legislatura porque representa el 40 por ciento de los parlamentarios" y "tenemos más parlamentarios que todo el cuatripartito anterior". "Nuestra fortaleza es evidente" ha dicho.

Esparza ha atendido a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente del Parlamento, Unai Hualde, dentro de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios que inició este miércoles. Han asistido también al encuentro Carlos Pérez Nievas, de Ciudadanos, y José Suárez, del PPN.

El portavoz de Navarra Suma ha señalado que "los ciudadanos votaron no al cuatripartito y el PSN parece que quiere liderar un gobierno junto a ese cuatripartito para hacer las políticas de Uxue Barkos, quiere liderar un gobierno derrotado". A su juicio, por "las ambiciones personales podemos llegar a tener un pentapartito".

"Da la sensación de que Chivite se quiere convertir en el salvavidas de la gran derrotada en las elecciones, que es Uxue Barkos", ha comentado Esparza, para indicar que "Navarra Suma es quien puede dar estabilidad a esta Comunidad".

Esparza ha advertido a la socialista que "sin tener acuerdos en los temas fundamentales no se puede conformar un gobierno" y ha manifestado que "Navarra Suma coincide en el 80 por ciento en todas las posiciones en temas fundamentales que ha defendido el PSN en la pasada legislatura".

Según ha dicho, "esto no es por tanto un tema de contenidos ni de programa sino que el PSN ha convertido esto en un tema de sillones porque si no, no tiene ningún sentido lo que se está haciendo". "Están en posiciones contrarias con Geroa Bai, con EH Bildu, con Podemos e I-E en el TAV, Canal de Navarra, política lingüística, política fiscal, OPE, decreto de acceso a la función pública, el mapa local, la concertación social, el modelo educativo, la devolución del IRPF...", ha señalado.

El representante de Navarra Suma ha afirmado que "si se pensara en lo que importa a los ciudadanos debiera haber un acuerdo entre Navarra Suma y PSN porque coincidimos en lo fundamental". "La estabilidad la tiene garantizada el PSN con nosotros y ellos nos la garantizarían a nosotros", ha opinado, para indicar que "nosotros podemos llegar a acuerdos con el PSN y ahora no quieren, que lo expliquen; se debe a ambiciones personales".

El líder regionalista ha señalado que "si finalmente se conforma un gobierno en torno a Chivite será un gobierno que tendrá más apoyos independentistas que de izquierdas, por lo tanto está claro quién va a mandar, los que pesan más". "No va a ser un gobierno socialista, sino nacionalista", ha criticado, para incidir en que "mandarán Bildu y Geroa Bai".

Javier Esparza ha añadido, sobre por qué el PSN no quiere hablar con Navarra Suma, que a nivel nacional "el PSOE pide acuerdos a Ciudadanos y al PP a nivel nacional" y ha señalado que aquí se debe a "ambiciones personales". "Los acuerdos se pueden alcanzar", ha dicho, para indicar que la creación de Navarra Suma ha permitido que "Asiron no sea alcalde y Barkos no sea presidenta".

Ha afirmado que aún no se ven en la oposición pero sí "vemos la realidad, que se quiere conformar una realidad" desde el PSN. "Nosotros queremos un gobierno constitucionalista en Navarra y vamos a estar en ello hasta el último momento", ha afirmado, para exponer que "si forman un gobierno a cino gobernarán y si no, lo hará Navarra Suma".

Se ha referido a la entrevista al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en TVE para decir que le parece "perverso" que dijera que "a lo mejor hemos hecho más dolor del que teníamos derecho a hacer". "Es inmoral, indigno, miserable; viene a decir que tenían derecho a hacer dolor en un grado, a asesinar a un número determinado, a mutilar, a perseguir a otro número determinado", ha dicho, para señalar que "no le escuchamos el más mínimo rechazo a lo ocurrido".

"Con estos quiere ir de la mano el PSN, que lo explique, a mi me genera tristeza desde el punto de vista ético", ha concluido, para señalar que la izquierda abertzale "tiene que prescindir de personas que dicen frases como esa".