Esparza (UPN) acusa al PSOE de pactar "con los amigos de ETA" en la constitución del Parlamento de Navarra

El presidente de UPN y candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha acusado al PSOE de pactar "con los amigos de ETA" en la constitución este miércoles del nuevo Parlamento de Navarra, tras la elección como presidente de la Cámara de Unai Hualde, de Geroa Bai, con el apoyo de su partido, PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra; y la entrada de EH Bildu en la Mesa del Parlamento navarro.

En una entrevista concedida a RNE, y recogida por Europa Press, Esparza ha asegurado que ha habido "un acuerdo a tres" entre PSN, Geroa Bai y EH Bildu y ha afirmado que la presidencia de Hualde y la presencia de EH Bildu en la mesa está "tiene la bendición del PSOE, porque si no es inexplicable".

Por este motivo, ha rechazado que los dos diputados de UPN en el Congreso apoyen o se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez. "No vamos a hacer presidente a alguien que es capaz de pactar con EH Bildu", ha sentenciado Esparza. Igualmente, ha recalcado que si el PSN "pacta recibir la abstención de EH Bildu" para la investidura de la socialista María Chivite a la Presidencia del Ejecutivo foral, "obviamente que no cuente con Navarra Suma ni con UPN en ninguno de los escenarios".

Javier Esparza ha precisado que para que Chivite sea presidenta "debe ser con la abstención de EH Bildu" que, ha advertido, "no es gratis, con lo cual tiene que haber un pacto". A este respecto, ha afirmado que "si Chivite es presidenta será con un acuerdo inmoral con EH Bildu" ya que "no tiene mayoría" y necesitaría el apoyo de la coalición abertzale para conformar esas mayorías.

"Chivite sabe que le hemos tendido la mano para conformar una mayoría constitucionalista en esta comunidad", ha remarcado Esparza que ha destacado que Navarra Suma y el PSN cuentan con 31 de los 50 parlamentarios de la Cámara. "Los navarros han dicho que los que estábamos en la oposición pasemos a gobernar" y que el cuatripartito que ha apoyado al Ejecutivo foral la pasada legislatura (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) "vaya a la oposición", ha afirmado.

Para Esparza, el PSN "ha pasado una línea" y "se ha situado lejos de miles de socialistas que no quieren acuerdos con EH Bildu" y "cerca de los que jaleaban cuando políticos socialistas eran asesinados". En este sentido, se ha mostrado convencido de que en el PSOE "hoy hay gente que piensa que ha sido traicionada".

El presidente de UPN ha opinado que lo ocurrido este miércoles "tiene una relevancia tremenda" y "marca un antes un después" tanto en la política navarra como española. "Nunca un partido constitucionalista, que en este momento ostenta la presidencia del Gobierno de España, había alcanzado un acuerdo con los amigos de los asesinos de ETA", ha subrayado.

"No se puede pactar con aquellos que no respetan a los demás" y que "siguen siendo enemigos de la democracia y la libertad", ha expresado Esparza que ha recordado los abucheos a miembros del PSN y UPN el pasado sábado después de que Enrique Maya, de Navarra Suma, fuera elegido alcalde de Pamplona. "España no tiene que depender de los independentista que quieren romper España", ha añadido el regionalista que, de la misma manera, ha recalcado que "los navarros no podemos estar en manos de EH Bildu".