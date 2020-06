Espejo-Saavedra apuesta por un rol de centro para Cs frente al gobierno "malo" de Sánchez

En una entrevista para El Liberal.cat recogida por Europa Press, ha asegurado que ante el escenario actual Cs quiere optar por la política "útil y de centro", mostrándose como un partido de Estado capaz de llegar a acuerdos con el Gobierno y también con la oposición, pero --dice textualmente-- sin entregarle un cheque en blanco.

"Cuando votemos cualquier cuestión en el Congreso de los Diputados vamos a tener claras dos cosas: que somos oposición al 'Gobierno Frankenstein' de Sánchez e Iglesias pero que también somos un partido de Estado. El Gobierno de Sánchez es malo para España y debe dejar de ser gobierno lo antes posible", ha dicho.

Preguntado sobre si el apoyo de Cs a las prórrogas del estado de alarma significa dejar atrás el 'no es no' a Pedro Sánchez de la etapa del ex presidente de Cs Albert Rivera, Espejo-Saavedra ha resaltado que su formación volvería a votar 'no' en la investidura de Sánchez: "Hablamos solo de prórrogas por cuestiones sanitarias y económicas. No hablamos de apoyar a Sánchez, Iglesias o a sus socios porque son un gobierno horrible para España".

E insiste en que la intención del partido naranja es ser útil en política y arrinconar --dice-- al populismo y al separatismo: "Apoyar las prórrogas del estado de alarma no es apoyar al presidente. A nadie se le ocurre decir que Vox es separatista por votar igual que JxCat contra el estado de alarma. O que el PP es socio de Sánchez (como PNV, Bildu y ERC) porque se abstuvo igual que todos ellos".

SOCIOS DE GOBIERNO

Preguntado por la posibilidad de pactar con Sánchez para restructurar el Gobierno en el caso de abandonar a sus actuales socios, Espejo-Saavedra ha sostenido que los socios de Sánchez son "los más peligrosos, y están muy nerviosos y muy enfadados" porque Cs pueda pactar medidas con el Gobierno.

Concretamente, para él "quien más sufre con que Cs esté presente en la política española aportando utilidad son los separatistas más radicales, como ERC o Bildu o JuntsXCat", ha incidido.

ELECCIONES CATALANAS

Respecto a la posibilidad de realizar una coalición entre Cs y PP de cara a las elecciones catalanas, Espejo-Saavedra asegura que por el momento no hay una línea abierta de negociación con el PP en Cataluña aunque están "dispuestos a sentarse para que el voto constitucionalista tenga más fuerza en Cataluña cuando llegue el momento".

"Ciudadanos es la mejor opción frente al nacionalismo. Cuando llegue el momento, cuando se convoquen las elecciones, se tendrá que hablar", ha zanjado.

COMUNIDAD DE MADRID

Preguntado por una posible moción de censura a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este escenario igual que el de unas elecciones anticipadas y cree que el Gobierno de Cs y PP de la Comunidad de Madrid seguirá funcionando.

"Hay gente interesada en desestabilizar un Gobierno que funciona. Pero no lo van a conseguir. Hay reuniones periódicas entre Pablo Casado, Inés Arrimadas y sus equipos y hablan con naturalidad y con fluidez", ha aseverado.