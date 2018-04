Esperanza Aguirre: "En España dimitir es fatal, resistir es lo que se lleva"

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha afirmado hoy que "en España dimitir es fatal, resistir es lo que se lleva" y ha aconsejado a quienes se resisten en sus cargos y no dimiten que se vayan a sus casas.

"Yo a todos esos les digo que en casa se está muy bien", ha declarado Aguirre durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación irregular del PP.

Ante esa afirmación, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha apuntado que hay gente dentro del PP que es "especialista en resistir" y que ahora mismo hay ejemplos claros de ello, en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Por eso, le ha preguntado si le aconsejaría lo mismo a Cifuentes, a lo que ha respondido con una negativa.

"¿No cree que de la misma manera que usted dimitió 'in vigilando' ella debe hacerlo por 'in falsificando'?", ha insistido Cantó y su respuesta ha sido: "No, no, para nada".