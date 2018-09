Esperanza Aguirre: Yo conocí al señor Villarejo sin saber quién era

La expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy que ella conoció al excomisario José Manuel Villarejo, "sin saber quién era" cuando la asociación Transparencia y Justicia que él presidía recurrió la decisión del juez de exonerarla cuando paró en un carril-bus para sacar dinero de un cajero.

Aguirre ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en la Feria Mutuactivos Golf en el Club Deportivo Somontes, en la que se ha guardado un minuto de silencio en homenaje a la golfista española Celia Barkin, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 18 de septiembre en el campo de Coldwater en la ciudad de Ames, Iowa (Estados Unidos).

"Yo conocí al señor villarejo sin saber quién era. Me llamaron que el presidente de Transparencia y Justicia, una asociación que había recurrido contra la exoneración que me hizo el juez cuando paré en un carril bus para sacar dinero en un cajero, quería hablar conmigo", ha explicado la expresidenta regional.

Para eso la llamó el decano de los Juzgados de Madrid, aunque ella "no tenía ni idea de quién era este señor", ha apuntado Aguirre.

Ha explicado que, en el encuentro, ella le preguntó por qué Transparencia y Justicia recurría contra ella, a lo que el excomisario de la Policía Nacional respondió: "A no, por que es que me han dicho que hay que dar un susto a Esperanza Aguirre. Sí, pero yo creo que ya no vamos a hacer nada más".

La expresidenta madrileña ha recordado que cuando "aquello terminó", él le dio una tarjeta que ponía "comisario José Manuel Villarejo, presidente de Transparencia y Justicia".

"Yo entonces no sabía quién era porque esto era el año 2013 o 2014. Y mira por dónde era él. Supongo que me tendrá grabada", ha indicado.

"Cuando llegué al juicio, el abogado de Transparencia y Justicia no intervino para nada y no pidió nada", ha precisado.

Aguirre ha estimado que Villarejo "presuntamente" fue parte de las cloacas del Estado. "No vaya a ser que me metan ustedes en un lío", ha dicho a los periodistas.