Espinar (Podemos): "Creo que Jordi Turull no debería ingresar hoy en prisión"

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha afirmado que el pleno de investidura que se realizó ayer en el Parlament catalán, "evidencia" que el proceso soberanista está "agotado" y considera que va a ser "muy difícil" construir mayorías sólidas sin abandonar el artículo 155 de la Constitución Española ni el fracaso de la estrategia independista.

En esta línea, Espinar ha definido el proyecto del bloque soberanista como "agotado" y cree que "ha fracasado" desde el primer momento: "Ahora mismo están improvisando y no les va bien".

El senador de Podemos también ha criticado al Gobierno porque, según ha dicho, la aplicación del artículo 155 es "un fracaso total del PP" y ha incidido en que España es "mucho más" que Mariano Rajoy.

Al ser preguntado por la posibilidad de la convocatoria de elecciones al no ser investido como president de la Generalitat Jordi Turull, Espinar espera que no se repitan los comicios y que los representantes elegidos por el pueblo catalán "sean capaces" de construir una mayoría para que haya un gobierno en Cataluña, aunque ha repetido que "de momento no tiene sentido valorar unas nuevas elecciones".