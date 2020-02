Espinosa de los Monteros tacha a Feijóo de "nacionalista" y le acusa de haber borrado "las siglas" del PP en Galicia

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha asegurado que "el consenso" en el pasado entre PP y PSOE "ha llevado al desarrollo del nacionalismo y separatismo en muchos lugares de España". "Donde están hoy en Galicia estaban en Cataluña hace 15 años", ha explicado.

En este sentido, el diputado de Vox ha reiterado que en Galicia "está instalado el nacionalismo en el poder" pero "con otras siglas". "Núñez Feijóo es nacionalista, no cabe duda. Él no lo niega", ha insistido.

"Un presidente que dice que (Galicia) es una nación sin estado, una comunidad en la que no te puedes dirigir a la administración en ningún otro idioma que no sea el gallego o una comunidad en la que en las autovías no se ven nombres en español... Es una comunidad nacionalista", ha añadido.

Preguntado por las expectativas de Vox en el proceso electoral en Galicia, Espinosa de los Monteros ha señalado que las ideas de su formación "cuesta que entren" en "sitios donde el nacionalismo ha tocado el control de los medios y educación" durante los últimos 25 años. No obstante, se ha mostrado confiado en obtener más escaños en el Parlamento gallego de lo que señalan las encuestas. "Tenemos una visión distinta de lo que va a pasar en Galicia", ha avisado.