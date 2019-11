Espinosa de los Monteros, sobre el desencuentro con PNV: "Se acabó la comodidad de los nacionalismos"

En un mitin electoral en Talavera de la Reina donde han congregado a cerca de 400 personas, acompañado por el candidato al Congreso por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal, Espinosa de los Monteros se ha referido al desencuentro con el candidato de PNV al Congreso, Aitor Esteban, en el debate de TVE, del que ha afirmado que "los filoterroristas" no le van a dar lecciones de democracia.

Al respecto ha atacado a Esteban con referencias al que fue líder del PNV, Xabier Arzalluz, que hablaba de "estos chicos de ETA" para mencionar a los terroristas y a la polémica frase de "unos sacuden el árbol y otros recogen la nueces". "Esa es la mejor definición de lo que es el PNV, los que recogen nueces de los terroristas", ha indicado.

También ha lamentado que, a su juicio, estén acostumbrados a llegar a Madrid y que les digan que son "hombres de Estado y que contribuyen a la gobernabilidad, quedándose en hoteles estupendos con vuestros impuestos, todo el mundo les hace la pelota" e incluso ha llegado a mantener que "les hacen normas especiales para ellos".

Espinosa de los Monteros ha explicado que para tener un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, hay que tener 15 diputados, pero se hace una excepción con quienes sacan el 15 por ciento en su provincia. "Para que el PNV tenga grupo parlamentario con seis diputados y se permitan ir a debates sobre el conjunto de España en TVE y cuando les decimos que eso no es normal, se quedan asombrados porque nadie se lo ha dicho antes", ha señalado. "Acostúmbrese señor Esteban, se lo vamos a decir a diario, a diario", ha reiterado.

De hecho, ha continuado afirmando que el PNV representa el 1,5 por ciento de los votos en España, "nada", según ha comentado, "más o menos que el PACMA". Lo que más le molesta al PNV, ha insistido, es que en el grupo parlamentario de Vox esté la abogada del Estado en el País Vasco, Macarena Olona, la que destapó "el escándalo de corrupción más grande, que es la corrupción institucional del PNV".

UNIDAD DE ESPAÑA Y CATALUÑA

Sobre la unidad de España, ha tenido palabras para "quienes defienden la unidad nacional" y que, en su opinión, son Policía Nacional, Guardia Civil y "todos los que visten de uniforme". Mientras que para quienes "chantajean y amenazan" con destruir los cimientos del Estado, "se les premia por el PSOE y el PP y eso no es normal".

Espinosa de los Monteros ha llegado a afirmar que una respuesta moderada en Cataluña como está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, es "símbolo de debilidad" y el PP, según ha precisado, pretende dar "más autogobierno" si los separatistas se portan bien y que el candidato del PP, Pablo Casado, ya está hablando, en su opinión, de ceder capitalidad a Barcelona para "entregarse aún más al separatismo, para ceder aún más a quien chantajea a España".

En este sentido, ha defendido que ese no es el camino, sino "mano dura con quienes chantajean a España", ha mantenido.

Por otra parte, ha hablado de crisis de seguridad en las calles con los Mena y de inmigrantes que asaltan las vallas a diario, además de la crisis del empleo, mientras que los políticos, ha destacado, solo hablan de "desenterrar a Franco".

En continuas alusiones al debate en TVE durante su mitin electoral en el teatro Victoria de Talavera y a los valores de España, el portavoz de Vox ha comentado que existen dos grandes amenazas en España que "no vienen de fuera", sino que son internas y es, a su juicio, "la izquierda está cada vez más radicalizada y el separatismo". "No os fiéis de los políticos, no confiéis en los políticos", ha concluido.

Para el portavoz de Vox, las cosas que preocupan a los ciudadanos son muy parecidas en toda España, como es el caso infraestructuras o herramientas para que haya comercio, tren, carreteras o agua con un Plan Hidrológico Nacional (PHN).

INFRAESTRUCTURAS Y MENOS IMPUESTOS EMPRESARIOS

Sobre estas cuestiones ha hablado también el candidato al Congreso de los Diputados, Manuel Mariscal, quien ha precisado que los escaños de Vox "van a servir para decir no a Pedro Sánchez y a políticas que enfrentan a los españoles", pero además para mejorar la provincia de Toledo y Talavera.

"Vamos a defender que se empiece a hablar de infraestructuras que permitan a empresarios crear empleo, porque son los que crean empleo", ha recalcado, asegurando también que hay que bajarles los impuestos.

Por ello, el tren ha ocupado buena parte de su discurso y, en concreto, ha hablado de "un tren digno que permita a los talaveranos a venir a Talavera en tren y que las empresas transporten mercancías", lo cual pasa, en su opinión, por renovar vías, trenes y "no ese tren de la vergüenza".