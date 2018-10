Esteban (PNV) recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy "tuvo seis ministros reprobados y ahí siguieron"

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha sido preguntado por "el desgaste" que puede suponer para el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantener a una ministra reprobada. En este sentido, el dirigente jeltzale ha emplazado a "relativizarlo todo", y ha recordado que el Gobierno del PP "tuvo seis ministros reprobados y ahí siguieron".

También se ha referido a las grabaciones que salieron a la luz sobre una comida de hace nueve años del comisario José Villarejo con otros altos funcionarios de policía, el juez Baltasar Garzón y la actual titular de Justicia, Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional.

"A mí sí me preocupa una cosa de todos estos temas de Vilarejo, etc, que nos estamos centrando en la ministra y las declaraciones. Hay frases que yo no comparto, aunque también es verdad que, seguramente, una conversación privada no la resisto ni yo en público", ha indicado.

Según ha apuntado, "hay frases que no suenan nada bien" y que no comparte, pero ha dicho que "Villarejo ha sido el instrumento y la mano derecha, tanto de responsables políticos con nombres apellidos, del PP y del PSOE".

"De hecho, del PSOE, alguien que no está en activo le recuperó, y estos le han utilizado para muchísimas cosas, le han dado medallas, le han alabado en público, tanto de un color como de otro. ¿Y esos no tienen ninguna responsabilidad?, ¿se van a ir de rositas?", ha preguntado.

Aitor Esteban ha recordado que, "cuando se hizo la comisión sobre la denominada Policía política en Cataluña", algunos grupos "pidieron la comparecencia de Villarejo y se bloqueó".