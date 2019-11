Esteban (PNV) y Lastra se reúnen, pero no entran "en harina negociadora" sobre el preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos

Según han informado a Europa Press fuentes del EBB del PNV, Esteban y Lastra habían cerrado la cita el pasado lunes, antes de que el PSOE y el grupo confederal liderado por Pablo Iglesias rubricaran el preacuerdo para conformar un Gobierno progresista.

Por ello, este miércoles han tomado un café juntos para tratar cuestiones técnicas que tienen que ver con el funcionamiento del próximo Parlamento estatal, pero no para abordar una negociación de cara a que la formación jeltzale apoye al próximo Ejecutivo.

Durante la conversación entre el portavoz del Grupo Vasco y la número dos del PSOE, sí ha surgido el tema del preacuerdo alcanzado entre socialistas y Unidas Podemos, aunque no han hablado del documento "en profundidad".

Las fuentes consultadas han asegurado que el objetivo del encuentro no era, "en absoluto", negociar y, por ello, el dirigente jeltzale no ha planteado ningún tipo de reivindicación a Adriana Lastra. De hecho, no han entrado "en harina negociadora" y el PNV no tiene previsto, de momento, ningún nuevo encuentro en próximos días con el PSOE.

En todo caso, la formación dirigida por Andoni Ortuzar ha asegurado, tal como ayer hiciera Aitor Esteban, que serán "positivos, propositivos y responsables".

El acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nace con un respaldo parlamentario de 155 diputados en el Congreso, los de los socialistas y Unidas Podemos, pero necesitará sumar a otras formaciones para superar la votación de investidura, donde se precisa mayoría absoluta (176 escaños) o al menos más votos a favor que en contra. En este sentido, los seis representantes del PNV serían determinantes.