Esteban (PNV) tras ver a los políticos presos en Lledoners: "Vimos mayor serenidad que en algunas instituciones"

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, en la que además, preguntado por JxCat, ha expresado: "El espacio exconvergente tiene que aclararse, reorganizarse, porque ahora mismo ese espacio exconvergente ha renunciado a jugar en el tablero político de Madrid".

Ha avisado de que para que dure la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay que tomar riesgos por parte de todos: "ERC es verdad que parece que pudiera estar dispuesto a hacerlo, pero hay que despejar muchas incógnitas. Unas elecciones catalanas aclararían la situación".

RECLAMA AL GOBIERNO QUE PRESENTE YA LOS PRESUPUESTOS

También ha advertido al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos de que debería presentar ya las cuentas "porque sino, paraliza el resto de iniciativas", y ha dicho que el Presupuesto tiene que salir en el primer semestre y que por lo tanto el Gobierno debe estar dispuesto a sentarse y a dialogar.

"El drama es que no hay tiempo, no hay tiempo", ha insistido Esteban, que ha esperado que las circunstancias preelectorales en Cataluña no se sobrepongan a lo que debe ser un análisis más a medio plazo.

Con todo, ha expresado su deseo de que en esta legislatura se puedan estudiar las bases de "una nueva relación" entre el País Vasco y el Estado.