Esteban (PNV) considera una "barbaridad" la sentencia de Alsasua y advierte de que "todavía pesa el pasado"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha calificado de "barbaridad" la sentencia impuesta a los jóvenes de Alsasua juzgados por agresiones a dos guardias civiles y sus parejas y ha advertido de que, "desgraciadamente, todavía sigue pesando el pasado y la confluencia que provocó ETA entre medios de comunicación, política y jueces".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban se ha referido a la sentencia de Alsasua conocida la pasada semana que condena a los ocho acusados a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión.

A su juicio, el fallo supone "una barbaridad" que no puede entender y ha advertido de que "todavía, desgraciadamente, sigue pesando el pasado y la confluencia que provocó ETA entre medios de comunicación, política y jueces".

"GRAN DISTANCIA"

"Ya está bien, vamos a intentar normalizar las cosas. Hemos visto recientemente a unas personas en Albacete condenadas a año y medio. Aunque las circunstancias fueran diferentes, de ahí a 13 años hay una gran distancia", ha sostenido.

Por todo ello, ha confiado en que en el recurso de apelación la sentencia cambie "porque me sigue pareciendo una auténtica barbaridad", lo que no quiere decir que los autores "no deban ser sancionados los hechos". "Yo sí creo que debieran ser sancionados, pero 13 años me parece un despropósito", ha finalizado.