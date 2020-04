Esteban (PNV) cree que será posible continuar la legislatura "si se distingue lo urgente de lo accesorio"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que será posible continuar la legislatura después de que pase la crisis de la pandemia del corinavirus, "si se distingue lo urgente de lo accesorio" y ha destacado que la aprobación de unos Presupuestos seguirá siendo "clave", que tendrán que enfocarse a la revitalización económica. A su juicio, no sería acertado "embarcarse en otra época de confrontación electoral", en un periodo "de peligro de crisis económica grave".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha destacado la importancia de hablar y de colaborar en estos momentos porque lo esencial es acabar con la pandemia. "La colaboración institucional entre todos los agentes tiene que ser absoluta y necesaria", ha subrayado. También ha apuntado que hay que ponerse a hacer una reflexión sobre la futura situación económica.

Cuando concluya la pandemia, cree que se volverá a la situación anterior, en la que era "clave" para la legislatura aprobar unos Presupuestos, y ha apuntado que ahora será todavía "más importante porque tiene que enfocarse a una revitalización económica".

"Si somos capaces de distinguir lo urgente y lo importante de lo accesorio, podemos dar solución de continuidad a este legislatura. Desde luego, embarcarnos de nuevo en otra época de confrontación electoral, después de todos lo tumbos que han ido dando las legislaturas españolas en los últimos tiempos y en un periodo de peligro de crisis económica grave, me parece que no sería lo más acertado", ha añadido.

También cree que habrá que ver "cuáles han sido las consecuencias de esta situación tan atípica también dentro del Gobierno", si ha "debilitado lazos". PACTOS DE LA MONCLOA

Aitor Esteban se ha referido, asimismo, a la propuesta de Pedro Sánchez para alcanzar diferentes pactos de la Moncloa para poder superar la crisis del coronavirus, y ha considerado que hay que saber, primero, "exactamente a qué se está refiriendo". En este sentido, espera que no sea solo "una especie de globo sonda para hablar de otra cosa" que nos de la pandemia.

"Necesitamos saber exactamente de qué se está hablando. ¿Para hablar de esto era ahora el momento o cuando estuviéramos ya saliendo de esta crisis epidémica?, ¿qué se busca exactamente?, ¿son razones de relanzamiento económico o estamos hablando de más cosas?. Porque en los famosos pactos de la Moncloa se habló también de temas sociales. Cuando acabe la pandemia, los problemas que había antes van a seguir existiendo, como, por ejemplo los de corte territorial", ha apuntado.

En esta línea, ha preguntado si "se está pensando en abordar realmente esto". En este sentido, se ha referido a las palabras del líder del PP, Pablo Casado, cuando "puso pie en pared" para asegurar que no se debe hablar de "un cambio de régimen", y cree que "no lo toma en términos de derecho político", por lo que considera que "se estaría refiriendo a un sistema monárquico o no".

"¿También hay que afrontar esto?, ¿hay que hablar de una refundación del Estado?, ¿de qué está hablando?, ¿qué es lo que está proponiendo el Gobierno socialista?. Tampoco estamos en una situación preconstitucional como cuando se dieron los pactos de la Moncloa. Por lo tanto, el PNV va a actuar, como siempre, responsablemente. Y, si va a haber que discutir, hablar y negociar cosas en profundidad y desde la responsabilidad, nosotros ahí estaremos", ha asegurado.

CASA REAL

Además, ha responsabilizado al PP de "introducir el asunto de cambio de régimen" en este debate. En todo caso, ha apuntado que, al acabar la pandemia, sí que habrá que hablar de cuestiones como de la Casa Real, de "las comisiones que se han producido y la actitud de posible aprovechamiento institucional para provecho propio" de Juan Carlos I.

"Los mecanismos que envuelven a la inviolabilidad y al funcionamiento de la Casa Real necesita de una revisión o de hablar de ello en el ámbito parlamentario. Si no, no estaríamos verdaderamente en una democracia", ha indicado.

Esteban se ha referido al hecho de que Vox no coja el teléfono al presidente del Gobierno de España y ha apuntado que es "propio" de las maneras de la formación de Santiago Abascal, pero le parece "impropio de alguien que se considere estadista o mínimamente responsable". A su entender, con el Ejecutivo "siempre tienes que tener una comunicación" dentro de la política y, por ello, no entiende la posición de Vox.